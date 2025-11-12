شرطة الفجيرة تحصد 3 جوائز دولية مرموقة

تسلم العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، 3 جوائز دولية مرموقة خلال حفل أقيم في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، بحضور نخبة من القيادات الشرطية والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، تقديراً لإنجازات القيادة في مجالات الابتكار والتحسين المستمر والصحة والسلامة المهنية. حازت القيادة العامة لشرطة الفجيرة شهادة التميز في إدارة الأفكار والابتكار – فئة البلاتينيوم، تقديراً لجهودها في ترسيخ ثقافة الإبداع.

كما نالت المركز الأول في جائزة الأفكار البريطانية عن فئة الصحة والسلامة. وحصدت كذلك المركز الثاني عن فئة التحسين المستمر بمشروعها المبتكر «الميتا هب» الذي يعكس رؤيتها المستقبلية في التحول الذكي وتبنّي الحلول الرقمية في مجالات التوعية والتطوير المؤسسي.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، إن هذه الجوائز تمثل حافزاً لمواصلة مسيرة الريادة وترسيخ مكانة شرطة الفجيرة نموذجاً يحتذى به في مجالات التميز والابتكار.