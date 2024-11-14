طرق دبي تطلق مركز امتياز الدفع الرقمي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي "مركز امتياز الدفع الرقمي"، بهدف دعم التحول الرقمي لمنظومة الدفع "نول" وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في هذا المجال، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الدفع "نول" وفق تقنيات الحسابات المركزية، التي أعلنت عنها مؤخراً، لتطوير البنية التحتية الرقمية للمنظومة، بما يحقق الغاية الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهدف الأساسي من إنشاء مركز الامتياز للدفع الرقمي في الهيئة هو القيام بالبحوث والدراسات حول أحدث تقنيات الدفع الرقمي وتطورها، وفهم التوجهات المستقبلية والتحديات الحالية في هذا المجال، من أجل تقديم الحلول والمشورة لتطوير تقنيات الدفع في المواصلات العامة وتطوير منظومة "نول".

وأوضح المظرب أن الجهات المختلفة من القطاع الصناعي المالي والحكومي والأكاديمي ستتمكن من الاستفادة بشكل كبير من المركز، حيث أنه سيتم تنظيم وتنفيذ برامج متعددة على مدار العام من البحوث والدراسات والاستشارات، وجمع البيانات وتحليلها بالتعاون مع تلك الجهات المختلفة، بهدف تبادل المعرفة وتطوير القدرات للاستفادة من نتائج هذه الأبحاث والدراسات، التي سينتجها المركز في مجال تطور تقنيات الدفع الرقمي، كما ستساهم هذه النتائج في تطوير سياسات الدفع الرقمي وتحسين الأداء والكفاءة التشغيلية من جهة، وسيعزز الوعي لدى الجمهور حول التقنيات والمفاهيم المتعلقة بالدفع الرقمي من خلال إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة من جهة أخرى.

وقال إن الهيئة قامت بتطوير هذا المركز الذي بدأ كمختبر لفحص أنظمة نول في العام 2009، ليصبح مركز امتياز الدفع الرقمي، مما يعكس التزامها بتحقيق رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأكثر استدامة في العالم.

ومن أهم نتائج الأداء التشغيلي للمختبر بين عامي 2019 و2023، إنجاز أكثر من 5000 اختبار لأنظمة النقل العام في الهيئة، وإغلاق أكثر من 3150 حالة عدم مطابقة لمواصفات نول الفنية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 408 عمليات فحص لأنظمة نول الرقمية وإصدار أكثر من 105 شهادات اعتماد لمؤسسات الهيئة، واعتماد ومراجعة أكثر من 57 نوعا من أجهزة الدفع مع القطاعين الحكومي والخاص.

وسيشكل مركز امتياز الدفع الرقمي مصدرا مهما للمعلومات والاستشارات والخدمات، وسيساهم في تطور تقنيات الدفع الرقمي في الهيئة واستغلالها بشكل فعال وآمن، كما سيدعم المركز التقنيات الحديثة ويعزز من دور الشركات الناشئة .

وأكد التزام الهيئة بقيادة الابتكار الرقمي وتمهيد الطريق للتطورات التقنية المتسمرة في قطاع النقل بدبي، حيث أنها تواصل جهودها في تطوير آلياتها وتقنياتها لتحقيق أهداف استراتيجيتها الرقمية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ويلبي تطلعات المتعاملين، مع المضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاء.