أنور قرقاش يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني

التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة اليوم، سعادة سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية.

وبحث اللقاء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، كما استعرض اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أولوية التعامل مع التطورات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية وبما يحقق الاستقرار والازدهار الذي تنشده دول المنطقة وشعوبها.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة المسؤول الإيراني في أعمال النسخة الثانية عشرة من "ملتقى أبوظبي الإستراتيجي" الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات.

حضر اللقاء سعادة رضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.