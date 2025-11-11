محمد بن راشد: دورة جديدة من «صناع الأمل» نبحث فيها عن أهل الخير لتكريمهم وإبراز أعمالهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإنسان يحيا بالأمل وتستبشر المجتمعات بالأمل وبالقادم الأجمل، وأن الأمل عنوان قوة، ومحرك للتغيير، وسر للتجدد ومصدر لا ينضب لخير البشر.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "يحيا الإنسان بالأمل .. وتستبشر المجتمعات بالأمل وبالقادم الأجمل .. الأمل عنوان قوة، ومحرك للتغيير، وسر للتجدد ومصدر لا ينضب لخير البشر . في كل قرية .. وفي كل مدينة هناك أناس نذروا أنفسهم لخير البشر .. وصناعة الأمل .. أناس لا يبحثون عن الشهرة .. ولا يجرون خلف الأضواء".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نبحث عنهم لتكريمهم .. وإبراز أعمالهم .. ليكونوا قدوات في مجتمعاتنا دورة جديدة من صناع الأمل .. نبحث فيها عن أهل الخير ونافعي الناس .. من يرى في نفسه وأعماله هذا الخير يرشح نفسه أو يرشح غيره عبر الموقع http://arabhopemakers.com ولن تتوقف مسيرتنا عن إلهام البشر .. وتحريك المجتمعات لبناء مستقبل أفضل بإذن الله".