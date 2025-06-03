لجنة تأمين الفعاليات في دبي تكمل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

أكملت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بخطة شاملة لتأمين جميع المساجد والمصليات الكبرى في الإمارة، مع تكثيف الدوريات في الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة.

خطة التأمين

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالوكالة، إن خطة تأمين فعاليات عيد الأضحى اشتملت على تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح اللواء سيف المزروعي أن الخطة الأمنية لعيد الاضحى تتضمن توفير 34 زورق أمن بحري، وعدد 2 طائرة عمودية، و139 نقطة إسعاف، و5 زوارق للإنقاذ البحري، و52 دورية دراجة هوائية، و515 دورية أمنية، 130 مركبة للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، و21 دورية إنقاذ بري، 5 مركبات مستجيب، و4 غرف عمليات وزورقي للإسعاف، و18مستشفى وعيادة خارجية، ومركز الاستجابة الموجد التابع لدبي الصحية.

القطارات والسيارات

وبين اللواء سيف المزروعي أن خطة تأمين العيد، تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ 104 قطار، و16981 مركبة فاخرة "ليموزين"، و13867 مركبة للأجرة، و1240 حافلة للنقل العام، و43 وسيلة للنقل البحري، و4 مركبات للتحويلات المرورية، و7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

مركز القيادة والسيطرة

وأكد اللواء المزروعي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن، استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واستخدام خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

الالتزام بالسرعات

وناشد أفراد الجمهور، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية بالابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

الانتباه للأطفال

كما وناشد اللواء المزروعي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية إلى جانب التأكيد على مُستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

الألعاب النارية

ودعا الأهالي وأولياء الأمور، بعدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.

بطولات رياضية

وأوضح اللواء المزروعي، أن لجنة تأمين الفعاليات ومجلس الروح الإيجابية ومجلس مديري مراكز الشرطة في شرطة دبي حرص على توفير سبل الرفاهية في مناطق سكن العمال بمناطق جبل علي، والسطوة والمحيصنة والقوز من خلال تنظيم بطولات رياضية أول وثاني أيام عيد الأضحى من الساعة 5 مساء الى 12 منتصف الليل بهدف إسعادهم ومشاركتهم فرحة العيد.