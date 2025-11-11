11 متسابقاً من 4 دول في التصفيات النهائية بمسابقة الشيخة هند للقرآن

تواصل التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، في يومها الرابع في دورتها 26، بتنظيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة، حيث شهدت الجائزة تلاوات مؤثرة بأصوات ندية لـ 11 متسابقاً من 4 دول، جسّدت جمال الأداء وروح التنافس في حفظ كتاب الله وتلاوته، بمشاركة نخبة من الحفّاظ والمتسابقين من مختلف إمارات الدولة، الذين تنافسوا في فروع الحفظ المتنوعة، التي شملت ثلاثين جزءاً، وعشرين جزءاً، وعشرة أجزاء، إضافة إلى فروع الخمسة والثلاثة أجزاء وجزء عمّ.

وتشهد جلسات التحكيم في هذا اليوم مشاركة نخبة من الحفّاظ من مصر، الهند، بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، يمثلون عدداً من الجهات والمراكز القرآنية الرائدة، أبرزها مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، ومشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، ومركز محمد سالم بن بخيت، ومركز خلفان لتحفيظ القرآن الكريم.

ومن أبرز المشاركين في اليوم الرابع: عيسى محمد أكرم من الهند، ويوسف السباعي البسيوني من مصر في فرع الثلاثين جزءاً، وناصر علي داود ومحمد طه محمد من الإمارات ومصر في فرع العشرين جزءاً، فيما شارك سالم إسماعيل البريمي وسعيد أحمد المري في فرع العشرة أجزاء من النهاية. كما تنافس في فروع الحفظ الأخرى كل من صقر حميد المهيري، علي صلاح يوسف المرزوقي، محمد عادل جاسم آل عبد الله، عبد الرحمن عمر الجسمي، وعبد الرحمن محمد الفلاسي في الفروع من الخامس حتى السابع.

خدمة كتاب الله

وأكدت الدائرة أن المشاركة الواسعة التي تشهدها المسابقة يوماً بعد يوم، تعكس نجاحها في تحقيق أهدافها السامية، المتمثلة في خدمة كتاب الله، وتشجيع الأجيال على حفظه وإتقانه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لرعاية الحفظة والمتميزين في علوم القرآن الكريم، انسجاماً مع توجهات الدولة في تكريم حفظة القرآن الكريم، وترسيخ الهوية الإيمانية الأصيلة في المجتمع الإماراتي. وأشاد أعضاء لجان التحكيم، بما لمسوه من تطور ملحوظ في مستوى الأداء وجودة التلاوات، مؤكدين أن المشاركين تميزوا في الأداء وضبط الأحكام وجمال الصوت، ما يعكس حرصهم على بلوغ أعلى مراتب الإتقان القرآني.