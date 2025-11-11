برعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق النسخة الـ 3 لقمة «إماراتيات ملهمات» غداً

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنطلق فعاليات النسخة السنوية الثالثة من قمة «إماراتيات ملهمات»، غداً في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي، بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجموعة «بيورهيلث»؛ أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وبناء على النجاح الذي حققه الحدث في السنوات السابقة، تنعقد نسخة عام 2025 تحت شعار «أطلقي العنان لتأثيرك»، لتسلط الضوء على نجاح السيدات الإماراتيات في وضع بصمة إيجابية جلية في المجتمع.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن قمة «إماراتيات ملهمات» تعكس الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في تمكين المرأة الإماراتية وإتاحة الفرص أمامها لتكون شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الدولة وازدهارها، فبفضل الدعم المتواصل من سموها، أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً في الطموح والريادة والعطاء المجتمعي، وقادرة على تحويل التأثير الإيجابي إلى إنجازات ملموسة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وإننا في الاتحاد النسائي العام نحرص من خلال هذا الحدث على إبراز قصص نجاح المرأة الإماراتية، وتكريم نماذجها الملهمة التي تجسد قيم القيادة والابتكار والمسؤولية المجتمعية التي أرستها سموها في مسيرة النهضة الوطنية.

وتجمع القمة 600 شخصية ملهمة من مختلف الخلفيات، من الرجال والنساء، خلال يوم حافل بالنقاشات والجلسات الحوارية وجلسات التدريب والتمارين الذهنية.

من جانبها قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يتم تكريم السيدات الإماراتيات الملهمات اللاتي يضعن بصمة إيجابية في كل ما يحيط بهن يومياً، ويواصلن صناعة مستقبلهن الزاهر.

وتشهد نسخة هذا العام من الحدث تخريج الدفعة الثانية من برنامج مسيرة المرأة الإماراتية الذي تم إطلاقه في عام 2024 بجهود خمس قائدات إماراتيات ملهمات وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، بهدف تمكين السيدات الإماراتيات في مختلف القطاعات، وتعزيز نموهن وتقدمهن من خلال مدهن بالإرشاد والفرص والتوجيه.

وتلتزم مجموعة «بيورهيلث» بدعم المرأة الإماراتية عبر العديد من المبادرات والبرامج المبتكرة، من بينها مسيرة المرأة الإماراتية، ومركز التطوير الإماراتي، الذي يعمل على صقل مهارات الكفاءات الإماراتية الموهوبة.