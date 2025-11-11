إطلاق تحالف «بريدج» لتطوير اقتصاد الإعلام والمحتوى

أعلن معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق تحالف «بريدج»، المنظمة العالمية المستقلة الأولى من نوعها، التي تهدف إلى تطوير قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، وتعزيز تنوعها وتأثيرها في الاقتصادات والمجتمعات.

ويضمّ تحالف «بريدج»، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، مجلس إدارة يضم قادة إلى جانب صنّاع قرار وخبراء دوليين من قطاعات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي، بهدف تطوير منظومة الإعلام والمحتوى والترفيه العالمي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وجاء الإعلان خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة تحالف «بريدج» في العاصمة أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة التحالف، والذي وضع الإطار الاستراتيجي لعمل المجلس ومهامه المستقبلية.

منصة عالمية

وانطلاقاً من مقره في دولة الإمارات التي شكّلت على الدوام ملتقى للثقافات والاقتصادات والأفكار، يسعى تحالف «بريدج» إلى تحقيق تأثير إيجابي عالمي، بوصفه منظمة مستقلة هادفة تعمل على بناء إطار عالمي أكثر ترابطاً ومرونة والتزاماً بالقيم المهنية في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ويجسّد مبادئ التعاون والمسؤولية.

ويُعيد التحالف استثمار فائض عملياته في دعم البحوث، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين القطاعات، بما يضمن تحويل كل إنجاز إلى خطوة جديدة نحو الابتكار والشمول والنمو المستدام في اقتصاد الإعلام والمحتوى والترفيه العالمي.

رسالة التحالف

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن تحالف بريدج مشروع إنساني واقتصادي عالمي ينطلق من الإمارات ليعيد صياغة العلاقة بين الإعلام والمجتمع والاقتصاد، وليبني جسوراً من الفهم والتأثير والنمو بين مختلف الدول، في زمن تحتاج فيه الإنسانية إلى منصات توحد لا تفرق، وتلهم لا تضلل.

وقال معاليه: يجسد التحالف رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة عالمية تقوم على التعاون والابتكار والمسؤولية المشتركة، حيث يلتقي رؤساء دول سابقون وقادة الفكر والإعلام والاقتصاد من مختلف الدول لتوحيد الجهود نحو مستقبل إعلامي أكثر تأثيراً وإنصافاً واستدامة.

وأشار معاليه إلى أن إطلاق التحالف من دولة الإمارات يعكس مكانتها كمركز رائد للحوار العالمي، ومختبر للأفكار والمبادرات التي تربط بين الإبداع والاقتصاد، وبين الثقافة والتنمية، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بدور الإعلام كقوة إيجابية قادرة على صناعة الوعي، وتوسيع فرص التعاون. وأضاف: لا يقتصر دور المجلس على الإشراف المؤسسي، بل يجسد روح الثقة والتكامل التي يقوم عليها «بريدج»، حيث تتلاقى خبرات أعضائه ورؤاهم العالمية لتشكل مصدر قوة ومعرفة جماعية، تحول الأفكار إلى أثر والتعاون إلى تنمية، مما يعزز مكانة التحالف كركيزة أساسية في بناء اقتصاد إعلامي عالمي أكثر اتزاناً وتأثيراً وإنسانية.

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحالف يمثل نموذجاً جديداً للإعلام المسؤول والمؤثر، القائم على التنوع، والشراكة، مشيراً إلى أن العالم اليوم بحاجة إلى تحالفات تبني ولا تهدم، وتفتح آفاقاً جديدة أمام صناعة الإعلام لتكون محركاً رئيسياً للتنمية والسلام والتفاهم الإنساني.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة التحالف: يشكل التحالف اليوم شبكة متكاملة تربط بين المبدعين والمستثمرين وصناع القرار والمبتكرين، الأمر الذي يجعله منصة تعزز التعاون والثقة وتفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك، حيث سنعمل من خلال التحالف على بناء بيئة مرنة تمكن جميع الأطراف من تبادل الأفكار، ومشاركة الخبرات، وتحويل الابتكار إلى أثر ملموس في المجتمعات والاقتصادات.

بدوره، أشار ريتشارد أتياس، المستشار الاستراتيجي لرئيس مجلس إدارة التحالف، إلى نموذج الحوكمة المزدوج للتحالف، الذي يتضمن مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، لضمان الوضوح والاتساق والمصداقية مع تطور «بريدج» إلى منظمة عالمية دائمة.



