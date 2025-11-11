تكريم الفائزين في مسابقة مهرجان أفلام السلامة المرورية

كرّمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي الفائزين بمسابقة مهرجان أفلام السلامة المرورية حول مسببات ومخاطر الحوادث المرورية، المخصصة لطلبة الجامعات والدراسات العليا، التي تسلط الضوء على مسببات ومخاطر الحوادث المرورية. وسعت الهيئة من خلال هذه المسابقة، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، إلى تحفيز الشباب على تقديم أفكار مبتكرة تسلّط الضوء على أهمية القيادة الآمنة، وتشجّع المجتمع على تبنّي سلوكيات مرورية مسؤولة.

وتندرج هذه المسابقة التي أطلقتها الهيئة في شهر أبريل الماضي ضمن محور التوعية المرورية في استراتيجية السلامة المرورية، التي تركّز على نشر ثقافة السلامة على الطرق، ورفع مستوى التوعية المجتمعية بشكل مستمر، بما يسهم في تقليل الحوادث والإصابات، ويعزّز مفهوم القيادة الآمنة والمسؤولة لجميع فئات المجتمع.

وأشاد حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بمستوى الاحترافية والدقة في الأفلام، التي أنتِجَت خصيصاً لهذه المسابقة، مؤكداً خلال تكريمه الطلبة في المبنى الرئيس للهيئة، أن هذه الأفلام سَتُستَخدَمُ في برامج وفعاليات التوعوية المرورية وخاصة الموجهة لفئة الشباب وطلبة الجامعات، وأضاف: «كشفت المسابقة عن قدرات واعدة ومواهب عدة عند فئة الشباب، الذين تمكنوا من تحويل العناوين الرئيسة في المسابقة إلى أفلام مؤثرة، تلامس قضايا المجتمع من خلال ربط النتائج السلبية للحوادث المرورية بالتأثيرات المجتمعية والإنسانية».

وقال البنا: «حددت الهيئة مواضيع الأفلام بناءً على الإحصائيات المرورية في السنوات الأخيرة، التي أظهرت أن مخالفتي الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية الناتجةِ عن مشتتات القيادة، من أبرز أسباب الحوادث المرورية الخطيرة، التي أسفرت عن حالات وفاة، كما أدرِجَت سلوكيات مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي ضمن فئات المسابقة نظراً لتزايد هذه الفئة واتساع استخدامها في السنوات الأخيرة».

وأثنى البنا على الفائزين ضمن الفئات الثلاث، مشيداً في الوقت ذاته بجميع المشاركين وتفاعلهم مع المسابقة، حيث يسهم هذا التفاعل في رفع الحس المجتمعي، ويبرز حرص المشاركين من فئة الشباب على تعزيز الوعي والمساهمة في نشر ثقافة السلامة المرورية على الطرق.

وأكدت لجنة التحكيم، التي ضمت ممثلين من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، أن الأفلام الفائزة استوفت جميع شروط المسابقة وحصلت على درجات مرتفعة وفق معايير التقييم، التي أعلنت عنها اللجنة على موقع هيئة الطرق والمواصلات.

وشملت هذه المعايير وضوح الفكرة والهدف، وإجراء البحوث العلمية، ومستوى الإبداع والابتكار، وجودة الإنتاج السينمائي، وكذلك التأثير الفعّال للفيلم في المشاهد. كما أشادت اللجنة بقدرات ومهارات المشاركين، مشيرة إلى الاحترافية العالية في صناعة الأفلام التوعوية القصيرة بشكل مؤثر ويوضّح الأسباب الرئيسة، التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.