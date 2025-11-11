فتح باب الترشح لبرنامج «قيادات نافس» حتى 31 ديسمبر

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن فتح باب الترشح والمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج «قيادات نافس»، وذلك اعتباراً من أمس حتى 31 ديسمبر المقبل، لتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مهاراتها القيادية. ويُمكن للراغبين تقديم طلبات الترشح عبر منصة قيادات حكومة الإمارات.

ويأتي الإعلان عن إطلاق الدفعة الجديدة من البرنامج تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها المتواصل على تأهيل كوادر وطنية قيادية فاعلة، تُسهم بدورها الحيوي في تعزيز مسارات التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وامتداداً لنجاح الدفعتين السابقتين اللتين نفذتا بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث شكلتا محطة بارزة في إعداد نخبة من القيادات الإماراتية القادرة على إحداث أثر نوعي في القطاع الخاص، وترسيخ حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات.

وأكد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن الدورتين الأولى والثانية من برنامج «قيادات نافس»، حققتا نجاحاً بارزاً، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية والتعاون الفعّال مع وزارة شؤون مجلس الوزراء في تصميم البرنامج وتنفيذه.