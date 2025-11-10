سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير "صمام مجدي يعقوب" بمليوني دولار

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم دعم مادي بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، دعماً لجهود البحث والتطوير لـ "صمام مجدي يعقوب"، ويأتي هذا الدعم انطلاقاً من إيمان سموه الراسخ بأن الاستثمار في العلم والبحث العلمي هو أساس تقدم الأمم ورقيها، وتجسيداً لرؤية سموه الحكيمة في جعل الشارقة منارة عالمية داعمةً للمعرفة والابتكار.

ويمثل هذا الدعم تأكيداً على الاهتمام بالاكتشافات العلمية التي تعد قاطرة المستقبل، والإيمان العميق بدور البحث العلمي في تحقيق التقدم الإنساني، ودعم الأفكار الخلاقة والاجتهادات العلمية التي تعد أسمى أشكال العطاء في تقديم الحلول والابتكارات التي تخدم الإنسانية بالوصول إلى نتائج متقدمة مبنية على الدراسات والأبحاث العلمية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بهذه المناسبة : " تُجسد هذه المبادرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تسخير الابتكار لخدمة الإنسانية، وفي مجمع الشارقة للبحوث، لا نكتفي بدعم الأفكار، بل نعمل على بناء منظومة متكاملة تضمن تحويل هذه الأفكار العظيمة إلى واقع يغير حياة الناس للأفضل، إن دعم مشروع بهذا الحجم والأهمية، يقوده اسم كبير مثل الدكتور مجدي يعقوب، يعكس التزامنا باستقطاب أفضل العقول العالمية وتوفير البيئة المثلى لنجاح مشاريعهم التي ستترك بصمة خالدة في تاريخ العلم".

وبهذا الدعم تؤكد إمارة الشارقة على دورها المحوري الذي تلعبه في رعاية العقول المبدعة وتبني المشاريع العلمية الرائدة التي تخدم البشرية جمعاء، ويعزز من مكانة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كجسر يربط بين الأبحاث الأكاديمية المتقدمة والتطبيقات العملية المبتكرة.

ويُعد "صمام مجدي يعقوب" ابتكاراً طبياً ثورياً يحمل في طياته أملاً جديداً لملايين المرضى حول العالم، وسيتم تقديم هذا الدعم من خلال مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الذي بات اليوم الحاضنة الأبرز للابتكارات التي تغير وجه المستقبل.

ويعتبر الدكتور مجدي يعقوب أحد أبرز جراحي القلب في العالم ورمزاً إنسانياً في مجال الطب، وله إسهامات علمية وطبية عديدة من خلال أبحاثه واكتشافاته، ويسهم من خلال مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في علاج الكثير من الحالات المرضية التي تعاني من أمراض القلب، ويسعى من خلال هذه الجهود إلى توفير العلاجات الفعالة وتسريع وصولها إلى المرضى تخفيفاً لآلامهم والتمكن من علاجهم.