سلطان القاسمي: اللغة العربية في القلوب والعقول وتمتد من أوروبا إلى آسيا وأفريقيا

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح أمس، ختام أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الثالث للدراسات العربية في أوروبا 2025، تحت عنوان «إسهامات المستشرقين في خدمة اللغة العربية»، بتنظيم من مجمع اللغة العربية بالشارقة، ومشاركة 24 باحثاً وأكاديمياً من 19 دولة أوروبية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ترحيب

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال كلمة ألقاها، بالمشاركين في المؤتمر، موضحاً سموه أنه تابع مجريات المؤتمر في اليوم الأول، ولمس فيه روح الإخاء والتعاون بين محبي اللغة العربية، باختلاف جنسياتهم ولغاتهم، مؤكداً سموه يقينه التام بأن اللغة العربية ما زالت حية في القلوب والعقول، وتمتد من أوروبا إلى آسيا وأفريقيا.

وخاطب سموه المشاركين في المؤتمر، قائلاً: «لقد جمعكم هذا المؤتمر تحت مظلة واحدة، شعارها الإنسانية توحدنا والعربية تجمعنا، فكانت الجلسات منبراً لتبادل الخبرات، والتعرف إلى مناهج تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومناقشة واقعها في الجامعات الأوروبية، واستعراض الجهود التي تُبذل في نشرها وتطوير طرائق تعليمها».

20 دولة

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: «إن حضوركم الكريم من أكثر من 20 دولة أوروبية، هو شهادة حية على أن العربية بخير، وأن مستقبلها واعد، بما تحمله من قيم سامية وإنسانية، تجمع الأمم والشعوب، نشكركم على جهودكم الصادقة ومساهمتكم القيمة، ونتمنى أن تكون نتائج هذا المؤتمر إضافة حقيقية، تخدم تعليم اللغة العربية في جامعاتكم، وتعزز مكانتها في العالم».

وأشار سموه إلى أن التعاون بين إمارة الشارقة ومؤسسات اللغة العربية في مختلف دول العالم، ما هو إلا حقيقة ثابتة، مؤكداً سموه استمرار التعاون لخدمة اللغة العربية، ودعم مؤسساتها ومشروعاتها والقائمين عليها في مختلف بلدان العالم، كون الشارقة تعتبر شريكاً أساسياً في المنظومة. وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة فيلماً، تناول إنجازات مجمع اللغة العربية بالشارقة، وجهود الإمارة في إنشاء المجمع، وإنجاز المشاريع اللغوية الكبرى، مثل المعجم التاريخي للغة العربية، وما تم توفيره من إمكانات وكوادر وباحثين، إضافة إلى أبرز المبادرات والاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين، وإصدارات المجمع التي تتناول قضايا اللغة وعلومها.

وكان برنامج المؤتمر في يومه الثاني، قد استهل بكلمة الدكتور أمحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، عبّر فيها عن سعادته البالغة بهذا التجمع في المؤتمر، مخاطباً المشاركين الذين قدِموا من أقطار العالم إلى الشارقة، يحملون همَّ اللغة العربية ودراستها وتعليمها.

وألقت الدكتورة إيرينا ليبيديفا أستاذة في جامعة موسكو، كلمة ضيوف المؤتمر، أشادت فيها بإمارة الشارقة عاصمة الثقافة والكتاب، وما تقدمه للمهتمين ومحبي هذا المجال، متناولة أبرز ما جاء في المؤتمر، والذي ينعكس بالإيجاب عليهم في بلدانهم المختلفة على مستوى القارة الأوروبية.