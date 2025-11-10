قمة «بريدج» تستضيف النجم العالمي إدريس ألبا ضمن 400 متحدث

أعلنت قمة «بريدج» 2025 - القمة الأكبر عالمياً في قطاع الإعلام والمحتوى والترفيه - عن مشاركة النجم العالمي إدريس ألبا، الممثل والمخرج ومنتج الموسيقى ورائد الأعمال، في فعاليات القمة التي تُقام خلال الفترة 8 - 10 ديسمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

مشاركون

وتستضيف القمة أكثر من 60 ألف مشارك، و400 متحدث عالمي، و300 جهة عارضة، بحضور ومشاركة أبرز صناع القرار والمؤسسات المؤثرة التي تعمل على تسريع التحوّل الإعلامي، ودفع الابتكار، وتعزيز حضور اقتصاد المحتوى كأحد أقوى محركات النمو عالمياً.

وتمثّل مشاركة إدريس ألبا إضافة محورية إلى أجندة القمة، نظراً لما يمتلكه من بصمة عالمية تمتد عبر السينما، الموسيقى، الإنتاج، وريادة الأعمال والتأثير الإنساني، إلى جانب جهوده في دعم تمكين الشباب، تعزيز التنمية في أفريقيا، الدفع بأجندة الأمن الغذائي، وتوسيع فرص الصناعات الإبداعية عالمياً.

ومن خلال مسيرة تتجاوز حدود الشاشة إلى مجالات التأثير والتحوّل، يجسّد ألبا جوهر رسالة القمة التي تقوم على تسريع تقدّم منظومة المحتوى، توسيع أثرها، وربط المبدعين وصنّاع القرار بمنصّة واحدة تدفع بالقطاع إلى مستويات غير مسبوقة من النمو والتأثير.

صنّاع التغيير

وينضم إدريس ألبا إلى قائمة نخبة من القادة والمبتكرين وصنّاع التغيير من الحكومات، إعلام عالمي، شركات التكنولوجيا، مؤسسات الاستثمار، الاقتصاد الإبداعي، والهيئات الثقافية، يشاركون في برنامج القمة الذي يتوزع على سبعة مسارات رئيسية تشمل: الإعلام، اقتصاد صناعة المحتوى، الموسيقى، الألعاب الإلكترونية، التسويق، التقنية والذكاء الاصطناعي، وصناعة الأفلام.