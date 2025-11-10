تأهيل 7 خبراء و12 مساعد خبير في التعامل مع المتفجرات

أهلت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي 7 خبراء و12 مساعد خبير في مجال التعامل مع المتفجرات، بعد أن أنهوا كافة متطلبات «الدبلوم الأكاديمي للحد من تهديدات المتفجرات والذخائر»، والذي يُعد أول برنامج مُعتمد على مستوى الدولة من المركز الوطني للمؤهلات، ووزارة التربية والتعليم، في مجال قدرات التعامل مع الذخائر والمتفجرات. وجاء تأهيل الخبراء والمساعدين ضمن متطلبات الدبلوم الذي يُعد جزءاً من المشروع المتكامل الخاص بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال المتفجرات، حيث نشروا أبحاثاً علمية في المجلات المُحكمة في هذا المجال، واستوفوا الترخيص السنوي للتعامل مع المتفجرات.

واستمع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى شرح حول نتائج «الدبلوم المهني للحد من تهديدات المتفجرات والذخائر»، خلال برنامج التفتيش العام على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبيه العميد عبيد بن يعروف لأمن الهيئات، والعميد هشام السويدي لشؤون الطوارئ، إلى جانب العميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط.

رؤية تفقدية

وكان معالي القائد العام قد استهل برنامج التفتيش على الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالتأكد من جاهزية المركبات والدراجات (العادية والكهربائية)، ومدى تكاملها مع منظومة استقبال البلاغات عبر غرفة العمليات المركزية والتكامل مع الفرق الميدانية المختصة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة وتغطية المساحات الاستراتيجية بكفاءة عالية. كما اطلع على جاهزية الفرق التخصصية ومعداتها التقنية والتكتيكية للتعامل مع الفعاليات اليومية، والحالات الطارئة المتنوعة.

في سياق متصل، تابع معاليه اطلاعه على سيناريوهات محاكاة ميدانية لعمليات الفرق المتخصصة، تتضمن التعامل مع حالات الشغب والتظاهرات، وتأمين حماية الشخصيات المهمة، حيث عُرضت خطط تكتيكية وتعاملات متدرجة ضمن أطر بروتوكولية تضمن أقل تكاليف تشغيلية وأعلى مرونة ميدانية في الحالات المعقدة.

ضمن محاور الجولة، استمع معالي القائد العام إلى عرض مفصل عن الخطة الاستراتيجية التخصصية لعام 2040، والتي تضم ما يزيد على 8 دراسات استشرافية في مجالات الأمن المستقبلي، والتقنيات الذكية، والتكامل مع الجهات الاتحادية والمحلية. كما تم استعراض المشاريع التطويرية المقترحة للإدارات الفرعية، والتي تهدف إلى تحويل منظومة العمل اليومي نحو أنماط أكثر مرونة واستباقية.

خلال جولته، التقى معالي القائد العام بعدد من العناصر النسائية اللواتي أنهين دورة تدريبية متخصصة، كما ألقى معالي القائد العام نظرة على إحصائيات إدارة أمن وحماية الشخصيات لعام 2024، حيث بلغ عدد المهام 917 تضمنت حماية 483 شخصية مهمة، وتأمين 434 فعاليات ومعارض ومؤتمرات واحتفالات.

في ختام التفتيش، ألقى معالي الفريق المري كلمة شدد فيها على ضرورة تعزيز القدرات التشغيلية والجاهزية المستمرة، مؤكداً أن العمل الشرطي في مجال أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ يجب أن يُمارس بمستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية، وذلك للحفاظ على الصورة المشرفة لشرطة دبي داخلياً وخارجياً، وتعزيز سمعة الإمارة كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً.

تكريم

كما كرّم معاليه كلاً من اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات، والعميد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، والعميد خميس علي الشامسي، مدير إدارة الطوارئ، والعقيد أيوب عبدالله كنكزار، نائب مدير إدارة الطوارئ، وذلك لتفانيهم ولجهودهم المثمرة في إدارة فرق العمليات الميدانية وقيادتها باحترافية ومهنية عالية.





