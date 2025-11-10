«ربدان لقادة المستقبل» يحفز تطوير الكفاءات في قطاعات الأمن والدفاع

اختتمت أكاديمية ربدان فعاليات «معرض ربدان لقادة المستقبل»، الذي استمر ثلاثة أيام في مقر الأكاديمية في أبوظبي، بمشاركة 900 طالب وطالبة من ثماني مدارس شراكات تعليمية، في تجربة تعليمية تفاعلية، جمعت بين الإلهام والمعرفة، وربطت التعليم بالمستقبل المهني في مجالات الأمن والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات.

وأكد جيمس مورس، رئيس الأكاديمية، أن المعرض يجسد الوعي المتزايد لدى طلبة المدارس بأهمية التعليم المتخصص في صون مستقبل الدولة، مشيراً إلى أن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات والعقلية الصحيحة يعد استثماراً حقيقياً في الحفاظ على أمن دولة الإمارات وتقدمها، وأن معرض ربدان لقادة المستقبل يمثل خطوة مهمة في إلهام الجيل المقبل، للسير في مسارات مهنية هادفة تعزز الجاهزية الوطنية، وترسخ دعائم الأمن والاستدامة.

وشهد الحدث حضوراً مميزاً من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي في مشهدٍ يجسد تكامل الجهود الوطنية لإعداد كفاءات قادرة على حماية مكتسبات الوطن وصون أمنه واستقراره.

وشاركت في المعرض مجموعة من المؤسسات التعليمية والعسكرية الرائدة، من بينها جامعة زايد العسكرية، وكلية زايد الثاني العسكرية، وكلية خليفة بن زايد الجوية، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مقدمة للطلبة لمحة واقعية عن طبيعة الدراسة والعمل في هذه المجالات الحيوية.

وتضمن المعرض أكثر من مئتي جلسة تعريفية وتفاعلية، تناولت موضوعات متنوعة، من بينها برامج أكاديمية ربدان ومتطلبات القبول والمنح الدراسية، إلى جانب جلسات التوعية المرورية الذكية، والتثقيف بمخاطر المخدرات، وعروض الشرطة والأمن، واستعراضات وحدة الكلاب البوليسية (K9)، التي لقيت تفاعلاً واسعاً بين الطلبة.