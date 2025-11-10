لا حوادث لدراجات التوصيل في عجمان

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً نوعياً في جهودها لتعزيز السلامة المرورية على طرق الإمارة، تمثّل في تحقيق «صفر حوادث» لدراجات توصيل الطلبات بعد مرور ستة أشهر على إطلاق إدارة المرور والدوريات حملة التوعية المرورية «مسار آمن»، خلال عام 2025.

وقال المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات إن الإحصاءات المرورية أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات حوادث دراجات التوصيل بنسبة 56 % مقارنةً بالفترة التي سبقت الحملة، حيث انخفض عدد الحوادث البليغة من 6 حوادث إلى 0، والبسيطة من 1 إلى 0، الأمر الذي يعكس الأثر الإيجابي للحملة في رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي دراجات التوصيل، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.

وأوضح المقدم راشد بن هندي، أن جميع الحوادث المسجّلة كانت بتصنيف متضرر، وليست بسبب سائقي دراجات التوصيل أنفسهم.