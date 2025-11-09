فرصة سقوط أمطار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا شمالاً وشرقاً، وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية تتراوح سرعتها بين / 10 كم/س إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والثاني عند الساعة 06:28 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والثاني عند الساعة 23:01 .

وفي بحر عمان خفيف الموج أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والثاني عند الساعة 01:58 والجزر الأول عند الساعة 19:05 والثاني عند الساعة 08:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 85 35

دبي 31 23 85 30

الشارقة 31 19 80 30

عجمان 31 21 80 30

أم القيوين 30 17 85 35

رأس الخيمة 32 17 70 25

الفجيرة 30 22 70 35

العـين 32 21 65 15

ليوا 32 16 80 15

الرويس 31 20 80 30

السلع 29 21 80 25

دلـمـا 28 24 85 40

طنب الكبرى 29 25 80 40

طنب الصغرى 29 25 80 40

أبو موسى 29 25 80 40