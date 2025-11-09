"شخبوط الطبية".. ريادة عالمية في الطب الحديث والابتكار

ترسّخ مدينة الشيخ شخبوط الطبية "SSMC" في أبوظبي مكانتها كمنظومة رعاية صحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال نموذج متكامل يجمع بين التميّز الطبي والابتكار، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الرعاية المتقدمة، والتعليم الطبي، والبحث العلمي، إلى جانب التحول الرقمي الذي يواكب أحدث التطورات العالمية في مجال الطب الحديث.

وتواصل المدينة تحقيق إنجازات نوعية في مسيرتها العلمية والطبية، حيث أطلقت أول وحدة للتجارب السريرية في دولة الإمارات، وسجلت حتى سبتمبر 2025 نشر 715 بحثاً علمياً، ونفذت 172 تجربة بحثية و12 دراسة قيد التطوير، إلى جانب إعداد 22 سجلاً بحثياً، والحصول على 9 منح بحثية من دائرة الصحة – أبوظبي.

وفي إطار التطور التقني والسريري، أسست المدينة أحد أكثر مختبرات القسطرة الكهربائية تطوراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونفذت أول عملية استئصال "رجفان أذيني" في المنطقة، كما اعتمدت تقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني "PET/CT" في قسم الطب النووي، وحققت نتائج متميزة في جراحة المسالك البولية الروبوتية.

وفي مسار التحول الرقمي، نفذت شخبوط الطبية أكثر من 1000 عملية جراحية بمساعدة الروبوت، وطبّقت نظام "GI Genius" لتنظير القولون، القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأورام الحميدة والوقاية من سرطان القولون، كما دمجت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة والبحث لتحسين الكفاءة التشغيلية وجودة النتائج السريرية، وأطلقت مختبر "رنيسانس" للأبحاث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتطوير حلول علاجية مخصصة قائمة على الأدلة العلمية.

وتجلّت ابتكارات المدينة في سلسلة من الإنجازات الطبية النوعية، شملت عمليات "استبدال مفصل الورك طفيفة التوغل"، و"زرع جذع الدماغ السمعي"، و"عملية هارينغتون المعدلة" لعلاج أورام الحوض ومفصل الورك، و"زراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب"، و"تنظير الصدر لحديثي الولادة"، و"أنظمة مضخات أنسولين ذكية"، إلى جانب افتتاح مختبر علم الأمراض التشريحي، ونجاح ولادة خمسة توائم بأمان.

وضمن التزامها بتوفير رعاية متكاملة، أطلقت المدينة عيادة اضطرابات الذاكرة متعددة التخصصات بالشراكة مع مؤسسة سكينة، لتقديم خدمات علاجية شاملة لمرضى الخرف والاضطرابات الإدراكية.

واستقبلت شخبوط الطبية خلال عام 2024 أكثر من 600 ألف زيارة مريض، من بينها 423 ألف زيارة للعيادات الخارجية، و164,800 حالة طوارئ، وأكثر من 29 ألف مريض منوّم، وتشغّل المدينة 660 سريراً بطاقة استيعابية شاملة، كما تضم كادراً متخصصاً يضم 488 طبيباً و1466 ممرضاً و771 موظفاً إدارياً من 53 جنسية يتحدثون 25 لغة.

وفي الجانب الأكاديمي، تواصل المدينة دورها الريادي في إعداد الكفاءات الوطنية عبر برامج إقامة وزمالة معتمدة دوليًا، إذ استضافت أكثر من 230 فعالية تعليمية، وقدّمت برامج تدريبية لـ 290 طبيباً و275 طالب طب، ضمن شراكات إستراتيجية مع مؤسسات عالمية تعزز تبادل الخبرات وتطوير الأبحاث العلمية.

وتوّجت مدينة الشيخ شخبوط الطبية مسيرتها الحافلة بالإنجازات بحصولها على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة كمركز طبي أكاديمي، لتصبح أول مستشفى في أبوظبي ينال هذا التقدير العالمي المرموق، كما حصلت على اعتماد جمعية القلب الأمريكية كمركز شامل لعلاج السكتات الدماغية، ما عزز مكانتها كوجهة طبية متخصصة تقدم خدمات عالية الدقة تسهم في تقليل الحاجة للعلاج خارج الدولة.

وفي امتداد لمسيرتها الريادية، فازت المدينة بـ جائزة الدكتور كوانغ تاي كيم الكبرى للمستشفيات من الاتحاد الدولي للمستشفيات، ونالت شهادة المبادرة الذهبية للابتكار في الرعاية الصحية، كما حصدت الجوائز البلاتينية والماسية في مجالات السلامة، والتحول الرقمي، والاستدامة.