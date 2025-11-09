حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد أرست نموذجاً فريداً للنمو المستدام والابتكار

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد دبي يواصل أداءه القوي بمسارٍ تصاعدي ونموٍّ مستدامٍ في مختلف القطاعات، إذ حقّق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ 241 مليار درهم، مؤكداً سموه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أرست نموذجاً فريداً لصنع المستقبل وتحقيق النمو المستدام القائم على الابتكار والتنوّع والمرونة والتنافسية العالمية،

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "يواصل اقتصاد دبي أداءه القوي بمسارٍ تصاعدي ونموٍّ مستدامٍ في مختلف القطاعات، إذ حقّق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ 241 مليار درهم، مستفيداً من الزخم الاقتصادي الذي شهده الربع الثاني، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلاله 122 مليار درهم بنمو 4.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي … رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرست نموذجاً فريداً لصنع المستقبل وتحقيق النمو المستدام القائم على الابتكار والتنوّع والمرونة والتنافسية العالمية، وما تحقّق من نتائج مبشّرة هو ثمرة تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والتخطيط بعيد المدى، ولفريق دبي الكبير نقول شكراً لجهودكم .. كل إنجاز جديد يقرّبنا خطوة من تحقيق كامل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".