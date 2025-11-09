"طرق دبي": 10% نسبة الإنجاز في الخط الأزرق لمترو دبي خلال 5 أشهر

أعلن معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 10% من مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، وذلك بعد خمسة أشهر من وضع حجر الأساس لبدء المشروع في يونيو 2025، حيث يعمل أكثر من 500 مهندس وخبير عالمي وبمشاركة كفاءات إماراتية، و3000 عامل، في 12 موقعاً للمشروع، بهدف تسريع وتيرة العمل لخدمة المناطق السكنية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية في إمارة دبي، مؤكداً أن العمل في المشروع يسير وفقاً للبرنامج الزمني للمشروع، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في 9/9/2029.

وأكد الطاير أن الخط الأزرق لمترو دبي، هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، ويربط الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويخدم مناطق، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ويربط تلك المناطق برحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة، ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، من خلال ربط خامس المناطق الحضرية بخدمة المترو، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزائرين، وتحقيق مفاهيم مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل، ودعم التنمية الموجهة بالنقل الجماعي: (TOD)، كما يسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، حيث يـُتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، ويتوقع كذلك أن يسهم في زيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، إضافة إلى المساهمة في خفض الازدحام المروري، بنسبة 20%، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.

السلامة المهنية

وقال معاليه: العمل في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يجري وفق أعلى المعايير العالمية، ويشرف على تنفيذه أكثر من 500 مهندس وخبير عالمي بمشاركة كفاءات إماراتية، و3000 عامل، موزعين على 12 موقعاً على امتداد الخط الأزرق، وأنجز التحالف المنفذ للمشروع، ما يزيد على 3 ملايين ساعة عمل في مختلف مواقع المشروع دون تسجيل أية وفيات، وهو ما يؤكد التزام الهيئة الصارم بأعلى معايير السلامة المهنية والجودة الإنشائية، ويؤكد كفاءة أنظمة المتابعة الميدانية والإدارة المتكاملة للمشاريع الكبرى التي تنفذها الهيئة، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل المشروع 10%، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تواصل أعمالها بوتيرة متسارعة، حيث جرى تنفيذ 11 تحويلة مرورية، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 10 تحويلات مرورية إضافية في مختلف مناطق المشروع لتسهيل أعمال تنفيذ المحطات، وضمان انسيابية الحركة المرورية، وأُنجِزَ ما يزيد على 260 من الأساسات العميقة في مختلف مناطق المشروع، وكذلك بدأت أعمال الحفر في مختلف مواقع المحطات في المدينة العالمية (1)،(2) و(3) بإجمالي حفر تجاوز 400 ألف متر مكعب، وأُنجِزَ عدد من أعمدة المحطة في منطقة المدينة الأكاديمية، إلى جانب تنفيذ الجدران المساندة في معظم المحطات النفقية مثل المدينة العالمية (1)، وهو ما يمكّن من التوسع في نطاق أعمال حفر المحطات، وتسريع وتيرة الإنجاز في المراحل اللاحقة.

نهج استباقي

أنشأ التحالف المنفذ للمشروع، مصنعين للخرسانة الجاهزة، إلى جانب موقعين لإنتاج وتخزين الخرسانة مسبقة الصب في كلٍّ من منطقة الروية الثالثة ومنطقة المدينة العالمية، وتؤكد هذه الخطوة النوعية النهج الاستباقي للهيئة في إدارة المشاريع الكبرى، بما يسهم في ضبط وضمان جودة وكفاءة المواد الإنشائية، والتحكم الكامل بسلاسل التصنيع والتوريد، وهو ما ينعكس إيجاباً على تقليل زمن التنفيذ ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.

جودة الحياة

ويعد مشروع الخط الأزرق من المشاريع الاستراتيجية المحورية التي تهدف إلى تعزيز شبكة النقل الجماعي، وربط مناطق دبي الرئيسة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.

ويمتد الخط الأزرق لمترو دبي باتجاهين، الأول يمتد من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر، في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة راس الخور الصناعية، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية نفقية، ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2)و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيلكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلومتراً، ويضم 10 محطات، بينما يمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية، على الخط الأحمر في منطقة الراشدية، مروراً بمناطق مردف والورقاء، وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة للإيواء والصيانة للقطارات، في منطقة الروية الثالثة.

المحطة الأيقونية

تعد المحطة الأيقونية "إعمار العقارية"، أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً وعرض 38 متراً، وهي معلم حضاري يضاف للمعالم الحضارية في إمارة دبي، وتقع المحطة على مساحة 11 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 240 ألف راكب يومياً بحلول عام 2040، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد مستخدميها عند التشغيل 70 ألف راكب، وتخدم المحطة سكان منطقة مرسى خور دبي، الذين يقدر عددهم بـ 40 ألف نسمة، إلى جانب زوار المنطقة.

ينفرد التصميم الخارجي للمحطة بواجهة شاهقة تنسجم مع المعالم العمرانية في المنطقة، والمحطة تتميز ببوابة مركزية ينفذ من خلالها الضوء الطبيعي نحو مستوى الرصيف، وهو ما يضفي أجواء مشرقة في النهار، حيث تنعكس أشعة الشمس على سطح الحجر، لتبرز أناقته الدائمة، بينما تتحوّل المحطة ليلاً إلى منارة مضيئة تُرشد الركاب، بفضل استراتيجية الإضاءة التي تعزز الطابع المعماري، وتُرسّخ مكانة المحطة بوابةً لمستقبل دبي المشرق.

استراتيجية استباقية لتوعية المجتمع

انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات، على تعزيز التواصل الفعال مع المجتمع، وضعت استراتيجية استباقية لتوعية الجمهور بمشروع الخط الأزرق لمترو دبي، لتعريف السكان عموماً، والمجتمعات في المناطق القريبة من مسار الخط الأزرق لمترو دبي، بطبيعة الأعمال الانشائية، وإطلاعهم على المراحل المختلفة التي ستُنفذ في المناطق المحيطة بهم، كما تنشر الهيئة التحديثات والمعلومات المتعلقة بالتحويلات المرورية المزمع تنفيذها، بشكل منتظم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونفذت فرق العمل بتنفيذ أعمال المسح الميداني في المناطق ضمن نطاق المشروع، وهي خطوة أساسية لتهيئة السكان وإطلاعهم على تقدم العمل في المشروع، وتتضمن الخطة، عقد مجلس المتعاملين في الهيئة، مجالس دورية للمتعاملين في جميع المناطق المتأثرة بالمشروع، لمناقشة ملاحظاتهم واستفساراتهم، وعُقدت أولى جلسات المتعاملين في أكتوبر الماضي، في منطقتي مردف والورقاء، حيث جرى استعراض مسار المشروع والتحويلات المرورية المخططة للمرحلة القادمة.