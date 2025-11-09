قائد شرطة عجمان يتلقى نسخة من شهادة دكتوراه لضابط متقاعد

تلقى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، نسخة من رسالة دكتوراه عنوانها «المعاملة الجنائية لجرائم وسائل التواصل الاجتماعي» من قبل الرائد متقاعد الدكتور محمد سليمان الشحي، التي حصل عليها في جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية.

‏وتطرق الباحث في رسالته إلى المعالجة الجنائية لجرائم وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها وزيادة أعداد مستخدميها بشكل كبير وأهم التحديات القانونية التي تصاحب هذا الاستخدام.

وتوجه قائد عام شرطة عجمان بالشكر إلى الدكتور محمد سليمان الشحي خلال استقباله إياه بمكتبه، على هذا الإهداء القيّم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، متمنياً له التوفيق.

من جانبه، شكر الدكتور محمد سليمان الشحي، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، على دعمه واهتمامه وتشجيعه على استكمال مسيرة العلم، مؤكداً أنها جاءت ضمن إطار مسؤولية العلم، ودعم الأبحاث والدراسات التي تعزز معرفة ومهارات رجال الأمن في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.