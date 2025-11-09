بحث التعاون بين شرطة دبي ووزارة الداخلية الروسية

التقى اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، خلال زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية، بماكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون المواصلات، والجنرال أوليغ أناتوليفيتش بارانوف، رئيس الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية.

وبحث اللواء سيف المزروعي والمسؤولين الروس، سبل التعاون وتعزيز العلاقات في المجالات الأمنية والشرطية بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الاطلاع على أهم الممارسات الشرطية.

وأشار اللواء المزروعي خلال اللقاء إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل كافة، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة.