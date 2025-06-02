الإمارات تشارك في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال، والمنتدى المصاحب له والذي انعقد بتنظيم مشترك بين مجموعة أوراسيا ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو.

ويعد المنتدى المشترك حول التنظيم والمخاطر الحدث الأول من نوعه الذي يجمع بين مجموعتين إقليميتين من نمط مجموعة العمل المالي (فاتف)، ما يعكس تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون الدولي في مواجهة المخاطر العالمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتمحور موضوع المنتدى حول "إدارة المخاطر في عصر التكنولوجيا الحديثة"، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من كبار ممثلي الهيئات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الرقابية، ووحدات المعلومات المالية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والجامعات.

ترأس وفد الدولة سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة مينافاتف، وشارك في الجلسة الحوارية الرئيسية التي عقدت تحت عنوان "اتجاهات المستقبل - التحديات العالمية وتهديدات الرقمنة".

كما شارك الوفد الإماراتي في الاجتماعات بصفته مراقبًا في مجموعة أوراسيا، واستعرض أحدث تطورات دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المبادرات الوطنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي لتعزيز قدرات الدولة في التصدي للجرائم المالية.

وضمن برنامج الزيارة، استضافت سفارة دولة الإمارات في موسكو جلسة "حلقة شبابية"، قدم خلالها سعادة حامد الزعابي عرضاً توعوياً لعدد من الشباب والطلبة المبتعثين.

وركزت الجلسة على مشاركة المعرفة حول منظومة دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على الفرص المهنية الواعدة في هذا القطاع الحيوي المرتبط بسلامة النظام المالي والأمن الوطني.

شكل المنتدى منصة رفيعة المستوى لتبادل الحوار حول تطور النهج الرقابية، وإستراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات الاستجابة التنظيمية للتغيرات التكنولوجية، كما ساهم في تعزيز التعاون بين إقليمي أوراسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.