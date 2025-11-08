حمدان بن محمد: فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية الأذربيجانية

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، على رأس وفد رسمي رفيع، للمشاركة في احتفالات جمهورية أذربيجان الصديقة بــ"يوم النصر"، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مطار حيدر علييف الدولي، معالي أمين أمرولاييف، وزير العلوم والتعليم في أذربيجان، وعدد من كبار المسؤولين.

ودون سموّ الشيخ حمدان بن محمد في حسابه على منصة إكس " نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة، حضرت اليوم، احتفالات أذربيجان بـ “يوم النصر”، ونقلنا تحيات قيادة وشعب الإمارات إلى فخامة الرئيس إلهام علييف، وحكومة وشعب أذربيجان بهذه المناسبة. فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية – الأذربيجانية التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، بما يعكس إرادة البلدين في بناء شراكات دولية راسخة تدعم التنمية والاستقرار والازدهار".