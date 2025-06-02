عبدالرحمن العور: اعتماد معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يعزز جودة المخرجات التعليمية

ثمن معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لمعايير دراسة طلبة التعليم العالي من مواطني دولة الإمارات خارج الدولة.

واعتبر معاليه هذه المبادرة خطوة إستراتيجية مهمة في تحديد معايير واضحة ومنهجية لالتحاق الطلبة المواطنين بمؤسسات التعليم العالي خارج الدولة.

وأشار معاليه إلى أهمية هذه المبادرة في ضمان جودة المخرجات الأكاديمية للطلبة الدارسين خارج الدولة، ورفع كفاءة وجاهزية الكوادر الوطنية، بما يعزز دورها في دعم أولويات التنمية الوطنية وتطلعات الدولة المستقبلية.

ولفت معاليه إلى أن توفير إطار تنظيمي شفاف مبني على أفضل معايير وتصنيفات مؤسسات التعليم العالي العالمية، يعكس حرص الدولة على الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية، وضمان حصول الطلبة على تعليم عالٍ نوعي ومتكامل يمكنهم من البدء بمسيرة مهنية ناجحة ومتميزة.

وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في تطوير منظومة الابتعاث لتكون أكثر فعالية وكفاءة، من خلال إرساء ضوابط تضمن الجودة الأكاديمية والمهنية للخريجين، وتساعد في التركيز على تخصصات تتواءم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأكد معاليه التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكامل بدعم الطلبة وأولياء الأمور وجهات الابتعاث في تطبيق هذه المعايير، وتوفير الإرشاد الأكاديمي والمعلومات اللازمة حول الجهات المعترف بها، بما يضمن وضوح المسارات التعليمية ويتيح للطلبة تحقيق أقصى استفادة من الفرص التعليمية المتاحة.