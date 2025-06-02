وفد حكومي إماراتي يبحث تعزيز التبادل المعرفي في العمل والتحديث الحكومي مع روسيا

بحث وفد مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية روسيا الاتحادية، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل والإدارة الحكومية، ضمن زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو.

وعقد وفد حكومة الإمارات الذي ضم، سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، ومنال بن سالم مدير تنفيذي للتبادل المعرفي الحكومي في مكتب التبادل المعرفي الحكومي، خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية شملت مساعدين لفخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، تم خلالها بحث مجالات الشراكة في تعزيز العمل الحكومي، وإحداث نقلات نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، والحوكمة المؤسسية، التي تمثل محاور رئيسية لمبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي.

وأكد عبد الله لوتاه حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع ودعم التعاون الثنائي البناء في مجالات التبادل المعرفي، مع مختلف حكومات العالم، تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة، بتعزيز أطر التعاون الدولي الهادف لتطوير حكومات أكثر جاهزية للمستقبل.

وقال إن زيارة وفد التبادل المعرفي إلى روسيا الاتحادية تكتسب أهمية خاصة، لما تمتلكه الدولتان من تجارب مميزة في مختلف مجالات العمل الحكومي، ما يمثل عناصر معززة وداعمة لجهود حكومتي البلدين في ابتكار رؤى جديدة وتصميم توجهات مستقبلية استباقية في التحديث والعمل الحكومي.

والتقى وفد التبادل المعرفي خلال الزيارة سعادة رسلان إيديلغيرييف وسعادة إيغور ليفيتين مساعدي رئيس الاتحاد الروسي، وبحث معهما مجالات التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل توظيف مبادرات التبادل المعرفي الحكومي في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في مجالات بناء القدرات، والحلول الحكومية المستقبلية.

كما التقى الوفد سعادة بوريس تيتوف الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم استعراض جهود روسيا في هذا المجال، وبحث التعاون في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمبادرات المرتبطة بالتعليم الجيد، والنمو الاقتصادي.

وعقد وفد التبادل المعرفي الحكومي اجتماعاً مع سعادة أناتولي غاربوزوف وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية، وناقش معه سبل تعزيز التعاون في تطوير السياسات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية، وتطرق إلى تجربة موسكو في دعم الصناعات الناشئة والقطاعات الابتكارية، وإلى إمكانية تبادل الخبرات في تبني نماذج حوكمة صناعية مرنة، وبحث مواضيع تشمل التحول الرقمي واستخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال تقديم الخدمات الحكومية ومتابعة الأداء الحكومي.

واستعرض الوفد مع سعادة أولغا فيدانوفا نائبة رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، مبادرات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة الابتكار الصناعي، وتطرق إلى أدوات التمكين الاقتصادي التي طورتها دولة الإمارات، في سياق التبادل المعرفي لأفضل الممارسات في تحفيز ريادة الأعمال.

كما عقد وفد التبادل المعرفي اجتماعاً مع فريق مركز موسكو لمتابعة الحالات، تم خلاله مشاركة تجارب البلدين في مجال التحول الرقمي، ومناقشة أطر تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وتوظيف التكنولوجيا الناشئة، وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي، في تحسين كفاءة تقديم الخدمات ورفع جودة حياة المتعاملين.

والتقى الوفد سعادة فلاديمير إليتشيف نائب وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي، وتناول معه آليات تطوير السياسات الاقتصادية، وتبادل التجارب في إدارة برامج التحفيز والنمو المستدام، وإمكانيات التعاون في تحليل الأثر الاقتصادي للسياسات الحكومية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وفي اجتماع مع سفيتلانا أورلوفا عضو مجلس إدارة غرفة الحسابات في الاتحاد الروسي، استعرض وفد التبادل المعرفي الحكومي آليات الرقابة المالية ومؤشرات قياس كفاءة الإنفاق الحكومي، وناقش سبل تبادل الخبرات في تطوير نظم الحوكمة المالية والرقابة المستقلة على الأداء الحكومي.

كما بحث الوفد في اجتماع مع ممثلين عن وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام ، فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتوظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى آليات تعزيز الأمن السيبراني والبيانات الحكومية المفتوحة.

وأكد المسؤولون الحكوميون في روسيا خلال لقاءاتهم مع وفد التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات إلى مبادرات ومشاريع تعاون مشتركة، تسهم في تحقيق تطلعات البلدين الصديقين، نحو بناء حكومات أكثر كفاءة وتطوراً، فيما اتفق الجانبان على تعزيز التواصل والتنسيق لإطلاق برامج تبادل خبرات وتنفيذ ورش عمل معرفية بين الجهات الحكومية في الإمارات وروسيا.

منصة للتعاون وتبادل الخبرات

ويُعد برنامج التبادل المعرفي الحكومي أحد المبادرات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى بناء شراكات مع الحكومات حول العالم لتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي، وصياغة سياسات أكثر مرونة وابتكاراً واستباقية.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، وقد نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، عملت على بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الإستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.