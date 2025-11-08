أكاديمية دبي للإعلام تطلق برنامج "ماستر كلاس" بعنوان "إتقان لغة الذكاء الاصطناعي"

نظّمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة "لمؤسسة دبي للإعلام"، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "إتقان لغة الذكاء الاصطناعي" يومي الأربعاء والخميس 5 و6 نوفمبر 2025 في دبي، بمشاركة 15 جهة حكومية، وهيئة ومؤسسة من مختلف القطاعات المهتمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من كيفية فهم السياق المتغيّر باستمرار في عالم الذكاء الاصطناعي، وتحديد أدوارهم بوضوح ضمن المنظومة الرقمية المتسارعة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا للنجاح في العصر الرقمي. وتناولت الورشة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة منهجية وفعّالة تضمن سهولة التعلّم وسرعة التطبيق.

قدّم الورشة خبير الذكاء الاصطناعي أحمد الزرعوني والمدرب عمر مرزوق، اللذان استعرضا أمثلة واقعية ودراسات حالة وتطبيقات عملية كيف أسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات والأفراد، إضافة الي اختبارات تفاعلية وتجارب مباشرة (A/B Testing) باستخدام أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعد الذكاء الاصطناعي أحد اهم أدوات التعبير والتأثير في العصر الرقمي وأكثر المنصات الاعلامية نمواً وانتشاراً في السنوات الأخيرة، وتستهدف الورشة فئات متعددة تشمل الإعلاميين، وصُنّاع المحتوى، والمطوّرين، ومحللي البيانات، وموظفي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، ومديري وموظفي التسويق والتحول الرقمي، والعاملين في الإعلام الرقمي، إلى جانب الطلبة والمهتمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي تنظيم هذه الورشة التطبيقية ضمن سلسلة من البرامج التدريبية النوعية التي تنفذها أكاديمية دبي للإعلام، في إطار رؤيتها الهادفة إلى تمكين الإعلاميين، الصحفيين وصنّاع المحتوى، من مواكبة التحوّل المتسارع في صناعة الإعلام، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي بات أحد أسرع المنصات الإعلامية نموًا وتأثيرًا في العصر الحديث.