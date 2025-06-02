فتح باب التسجيل في "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"

أعلنت "مؤسسة دبي للمستقبل"، فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لـ "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"، أمام مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية في دبي، لتقديم مقترحات لمشاريع بحثية وعلمية نوعية وواعدة لدعم مسيرة النمو على المستويات التكنولوجية والاقتصادية والمجتمعية والابتكارية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والدولية، وتماشياً مع الأولويات والإستراتيجيات الوطنية والمستقبلية لإمارة دبي.

وتركز هذه الدورة على مجالين رئيسين هما مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، ويتضمن كل منهما أربعة قطاعات تركز على استخدام أحدث التقنيات المتقدمة.

ويدعم المجال الأول "مدن المستقبل" الأبحاث المتخصصة في حلول التنقل الذكي، والجيل القادم من البيئات المبنية والبنية التحتية، والأنظمة الحضرية المرنة والصديقة للمناخ، وتوظيف بيانات الصحة الحضرية لتعزيز الرفاهية بشكل استباقي.

فيما يستهدف المجال الثاني "الصحة وعلوم الحياة" أربعة قطاعات هي الاكتشافات البيولوجية وعلوم النظم، والصحة السريرية والتطبيقية، والابتكار والهندسة الصحية، والتصنيع الحيوي والبيولوجيا التركيبية.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع توظيف الأبحاث لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والتوائم الرقمية، والحوسبة المتقدمة والكمية، والمواد المتقدمة والهندسة النانوية، والأمن السيبراني، والبلوك تشين، وأنظمة الحفاظ على الخصوصية، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، وغيرها.

وسيتم تقييم المشاركات حسب مجموعة من المعايير تشمل صلتها بمجالات البحث والتطوير والابتكار ذات الأولوية في دبي، والشراكات المستقبلية المحتملة، ودورها في بناء القدرات، والابتكار في منهجيتها ونتائجها، وتأثيرها المتوقع في مختلف القطاعات الإستراتيجية، والميزانية الإجمالية.

وستكون فرصة المشاركة في الدورة الثانية للمبادرة التي تم إطلاقها ضمن "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار"، متاحة حتى يوم الجمعة 13 يونيو 2025 عبر الموقع الإلكتروني: “www.dubairdi.ae”.

وسيتم اختيار مجموعة من المتقدمين لإرسال مقترحاتهم الكاملة والتي سيتم اختيار أفضلها للحصول على الدعم التمويلي من هذه المبادرة، على أن تكون مدة مشروع البحثي بين عام و3 أعوام.

وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة توفير الدعم التمويلي لـ 24 مشروعاً بحثياً من 13 جامعة ومؤسسة بحثية، تم اختيارها من بين 374 مشروعاً مبتكراً قدمتها 41 جامعة ومؤسسة بحثية، واستفاد 219 باحثا من مختلف المستويات من المبادرة في هذه المرحلة.

وركزت المرحلة الأولى على محورين رئيسيين هما مدن المستقبل، والصحة وعلوم الحياة، وذلك بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد أطلق "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"، في سبتمبر 2024 ضمن "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار"، لتوفير التمويل المطلوب للمشاريع النوعية والمبتكرة التي ستشارك في المبادرة، ولتكون دبي من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل وأكثرها جاهزية لتوظيف البحث العلمي في تحقيق قفزات نوعية وإنجازات مؤثرة في مستقبل القطاعات التي تهم المجتمع والاقتصاد.

وأكد خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه المبادرة تركز على دعم الباحثين والمبتكرين، وتحفيز فرص البحث والتطوير والابتكار في دبي، وتعزيز الفرص المستقبلية من خلال الأبحاث العلمية والمعرفية والتكنولوجية النوعية من خلال توفير الدعم التقني والمالي المطلوب لتطبيق الأفكار النوعية والمبتكرة المشاركة على أرض الواقع.

وأضاف أن المؤسسة ستقدم من خلال هذه المبادرة منصة متكاملة لتشجيع البحث العلمي والتفكير الاستشرافي، لتطوير أفكار غير مسبوقة قائمة على البحث والتطوير، وبما يعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل حاضنات العقول المبدعة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد مؤخراً أهداف المرحلة الثانية من "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار"، وتخصيص 750 مليون درهم لهذه المرحلة لدعم مسار بناء اقتصاد رقمي متنوع مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية المستقبلية.

يذكر أن "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار" الذي تشرف عليه مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، يهدف لإيجاد حلول قائمة على المعرفة والتجربة والاختبار لأهم التحديات على الصعيد المحلي أو العالمي، وزيادة إنتاجية القطاعات والخدمات والمجالات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية.

كما يسهم البرنامج في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحديد أهم التحولات الجذرية، وسبل مواكبتها ومعالجتها، وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات جديدة تعزز المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل.

ولمزيد من المعلومات حول "مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي"، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: "www.dubairdi.ae".