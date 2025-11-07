بلدية دبي تفتتح التسجيل في الموسم الخامس من "سوق المزارعين"

أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في الموسم الخامس من "سوق المزارعين" إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تجمع المزارعين الإماراتيين في منصة واحدة، وتضعهم مباشرة في تواصل مع السكان والزوار لعرض منتجاتهم، فضلاً عن توفير الدعم الكامل لتطوير مشاريعهم ومزارعهم، وتعزيز مستويات الإنتاج الزراعي المحلي، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، بما يعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في جودة الحياة والتنمية المستدامة.

ويعود السوق بموسمه الخامس والذي سينطلق في 6 ديسمبر القادم ويستمر لغاية 8 فبراير 2026 في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج؛ لينظم على مدار يومين أسبوعيًا في إضافةٍ جديدة جاءت بعد النجاح اللافت للموسم السابق الذي شهد زيادةً في إقبال الزوار عليه بنسبة 49% عن الموسم الذي قبله. كما سيحمل أجندة ثرية وتفاعلية توفر للسكان تجربة مثالية لتسوق المنتجات الزراعية الإماراتية الطازجة من المصدر مباشرةً، مع الاستمتاع بأجواء السوق الاحتفالية الذي بات إحدى فعاليات الشتاء المنتظرة، وذلك لما يضمه من أنشطة وعروض ترفيهية مُصمَّمة بعناية لتلائم كافة فئات الزوار.

كما سيتيح السوق خلال هذا الموسم الفرصة لـ 41 مزارعًا إماراتيًا الفرصة للمشاركة وعرض منتجاتهم الزراعية المُنتَجة من مشاريعهم أمام السكان والزوار، من ضمنهم 16 من أصحاب المنتجات والمستلزمات الزراعية، في خطوةٍ تعكس حرص بلدية دبي على دعم الزراعة المحلية كقطاع إستراتيجي هام وواعد في مستقبل الاقتصاد المحلي للإمارة، إضافةً إلى تأكيدها المتواصل على دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم لتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم، من خلال توفير مختلف أنواع الدعم من خدمات، وتجهيزات لوجستية، ومستلزمات زراعية، وورش توعوية وإرشادية، ودورات تدريبية واستشارات تعزز من الممارسات الزراعية المستدامة.

ويدمج سوق المزارعين بين المشاركة المجتمعية ودعم المزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة والترفيه العائلي، ويجسّد التزام بلدية دبي بتوسيع فرص عرض المنتجات المحلية أمام شريحة أوسع من المستهلكين، بما يُثري تجربة السكان ويعزّز رفاهية المدينة وجاذبيتها وجودة الحياة فيها. ويُساهم سوق المزارعين في زيادة الوعي بالإنتاج المحلي الغني، ويواصل دوره منصةً للتواصل المباشر بين المنتجين والمجتمع بما يعزّز ثقافة الشراء المحلي ويحفّز النمو المستدام.

وقال محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة: "سعداء بالإعلان عن عودة الموسم الخامس من سوق المزارعين كفعالية زراعية ومجتمعية نابضة بالحياة ضمن الحديقة القرآنية في قلب الخوانيج، إحدى الحدائق المفضلة لسكان وزوار دبي والغنية بتجربتها الترفيهية والمجتمعية. سوق المزارعين ليس فقط سوق مفتوح في دبي يمكن المزارعين المحليين من عرض وبيع منتجاتهم الزراعية مباشرة إلى المستهلكين، بل واجهة حضارية ومجتمعية ومساحة ترفيهية توفر لمجتمع وأسر دبي تجربة تسوق وترفيه تفاعلية ممتعة، وتُرسّخ الوعي بأهمية دعم المنتجات المحلية والاحتفال بتنوعها، وتُشجع على أنماط الاستهلاك المسؤولة أيضًا".

وسيزخر الموسم الجديد من السوق بالعديد من الإضافات والأنشطة الترفيهية الجديدة. كما سيضم مجموعة من الأنشطة التوعوية والورش التفاعلية إلى جانب وجود العديد من الأنشطة المصاحبة التي تعمل بلدية دبي على إعدادها لتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع.

وخصصت بلدية دبي الرابط التالي: https://www.dm.gov.ae، للراغبين بالمشاركة في الموسم الخامس من سوق المزارعين، للتسجيل وإرفاق كافة المعلومات والوثائق المطلوبة لغاية تاريخ 20 نوفمبر الجاري.

وكان الموسم الرابع من السوق قد استقبل 102,625 زائرًا، ووفّر للمزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية منافذ مخصصة لعرض منتجاتهم وبيعها مباشرة للجمهور، وللزوار شراء مجموعة واسعة من المنتجات المحلية الطازجة، تشمل؛ الخضراوات، والفواكه، ومنتجات الألبان، والعسل، والتمور، ما يسهم في تعزيز ثقافة دعم المنتج المحلي بين فئات الجمهور.