هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز المهارات القيادية للموظفات

انسجاماً مع جهودها المتواصلة لتنمية المهارات القيادية والابتكارية للموظفات، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي الدفعة الرابعة من برنامج "لها- سفيرات الهيئة" الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكيّة، تحت عنوان "المرأة تصنع الغد: رؤية تتجاوز الحاضر".

وعلى مدار تسعة أشهر، ستنخرط 25 موظفة من موظفات الهيئة في سلسلة من ورش العمل التفاعلية والدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتركز على محاور متعددة أبرزها: القيادة التحويلية، الاتصال الفعّال، إدارة التغيير، الذكاء العاطفي في بيئة العمل، والابتكار المؤسسي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية لدعم النموذج العالمي الذي أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين المرأة الإماراتية ودعمها على كافة المستويات وعلى جميع الأصعدة. ونحرص على إطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التوجهات التنموية لدولة الإمارات وتتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة بصورة متكافئة في دفع مسيرة التقدم، في ظل مجتمعات شاملة ومزدهرة واقتصادات مستدامة قائمة على المعرفة، تضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة. وندعم جهود اللجنة النسائية في الهيئة لتحفيز الموظفات على مواصلة التطوير المهني والأكاديمي، والارتقاء بحضورهن الريادي في المحافل الوطنية والدولية وفي مواقع صنع القرار المؤسسي والتفكير الاستراتيجي، وترسيخ دورهن الحيوي في تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

بدوره، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "يعكس تعاوننا المستمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي شراكة استراتيجية تقوم على رؤية موحّدة لتمكين المرأة الإماراتية لتكون ركيزة فاعلة في مسيرة التحول المؤسسي وصناعة المستقبل. ويجسّد البرنامج نموذجاً وطنياً رائداً في تطوير الكفاءات النسائية وتأهيلها بالمعارف والمهارات القيادية والابتكارية التي تعزز حضورها في مواقع التأثير وصنع القرار. وانطلاقاً من رسالتنا في نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة وترسيخ مفاهيم القيادة الذكية والاستدامة، نعمل مع شركائنا على إعداد كوادر قادرة على الابتكار والتأثير الإيجابي في القطاعات الحيوية، وإلهام أجيال جديدة من القياديات."