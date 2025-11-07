قمة المليار متابع ومستر بيست يطلقان أكبر حراك مجتمعي عالمي

أعلنت قمة المليار متابع عن شراكة إستراتيجية مع صانع المحتوى العالمي مستر بيست (جيمس ستيفن دونالدسون)، لإطلاق حملة "1billion acts of Kindness" (مليار عمل مجتمعي)، لقيادة أكبر حراك مجتمعي عالمي يقوده صناع محتوى لنشر ثقافة المحتوى المجتمعي والهادف، وذلك بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومؤسسة فاركي.

وتنطلق الحملة في 7 نوفمبر 2025 بقيام مستر بيست، الذي يتابعه أكثر من 873 مليون متابع على وسائل التواصل، وتحظى فيديوهاته بأكثر من 62 مليار مشاهدة سنوياً، بإطلاق تحدٍ لكافة صناع المحتوى حول العالم لنشر مليار نشاط وعمل مجتمعي مؤثر في المجتمعات في جميع الدول، بهدف تحويل الأفعال الفردية إلى حراك إنساني عالمي.

وتتمثل المشاركات بإرسال صناع المحتوى فيديوهات من إنتاجهم تتعلق بالأعمال المجتمعية وخلق التأثير الإيجابي، بدءاً من التطوع محليا ووصولا إلى دعم القضايا العالمية، حيث سيتم استقبال المشاركات لغاية 1 ديسمبر 2025، عبر النموذج الرسمي للحملة ومن خلال الرابط: https://www.1billionsummit.com/mrbeast.

وبعد تقييم الأعمال سيتم الإعلان عن 10 صناع محتوى عالميين من بين المشاركين مباشرةً في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع التي ستعقد بين 9 و11 يناير 2026 بدبي ليقودوا حراكاً مجتمعياً عالمياً.

وتستضيف قمة المليار متابع 2026، مستر بيست حيث سيتم الإعلان عن صناع المحتوى المشاركين والشركاء الإستراتيجيين للحملة، وسيعمل صناع المحتوى العشرة الذين سيتم اختيارهم مع مستر بيست وفريقه في نشاط وعمل مجتمعي مؤثر في المجتمعات، وسيتم من خلال الحملة إنتاج عدد من الفيديوهات على منصة مستر بيست.

وتشمل الأعمال الخيرية الإنسانية التطوّع لمساعدة المحتاجين من المسنين وأصحاب الهمم والمشردين وتنظيم الخدمات المجتمعية ونشر الوعي حول القضايا المجتمعية والجمعيات العاملة في هذا المجال، وتنظيم حملات التبرع وزراعة الأشجار وكذلك تسهيل حصول الآخرين على المهارات والمعارف من خلال ورش العمل وغيرها من القضايا الإنسانية.

ويشترط في الأعمال المشاركة أن تحمل الوسوم التالية: #1BillionSummit #1BKindness، حيث ستتم مراجعة المشاركات من قِبل قمة مليار متابع، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة فاركي، وفريق شركة "بيست إندستريز"، ويعتمد الاختيار على الأصالة، وتأثير السرد القصصي، والإبداع، والتأثير الإيجابي.

وقال جيف هاوسنبولد، الرئيس التنفيذي لشركة بيست إندستريز: أظهرنا أن محتوى التأثير الاجتماعي يملك القدرة على تغيير العالم، وهذه هي البداية فقط، نحن نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسريع تحقيق رسالتنا المتمثلة في تمكين الأطفال المحتاجين، وإلهام مزيد من المبادرات التي تجعل العالم مكاناً أكثر دفئاً وتماسكاً وتعاطفاً.

وقال صني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي: التعليم هو أعظم هدية يمكن أن نمنحها، فهو عامل تغيير جذري في حياة الأفراد والعائلات والمجتمعات ككل، ونسعى من خلال هذه الحملة إلى الاحتفاء بقصص الخير والتراحم، واستكشاف الطرق العديدة الرائعة التي يمكن للتعليم من خلالها أن يفتح الأبواب ويخلق الأمل ويعزز الفرص؛ ومن خلال دعم صناع المحتوى الملهمين وقصصهم، فإننا نهدف إلى تذكير العالم بأن الأعمال المجتمعية وأعمال الخير مهما كانت بسيطة فإن من شأنها إحداث تغيير لا مثيل له.

وقالت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع: تسعى القمة من خلال هذه الشراكة في إطلاق حملة 1billion acts of Kindness إلى ترسيخ تحول نوعي في توظيف قوة المحتوى الرقمي لصالح القضايا الإنسانية الكبرى، وهو ما ينسجم مع رسالة القمة التي تؤمن بأن صناع المحتوى الإنساني يمتلكون قوة التأثير لإحداث فارق إيجابي في المجتمعات.

وأضافت: هذه الحملة التي تأتي بالشراكة بين قمة المليار متابع ومستر بيست، وبدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومؤسسة فاركي، هي دعوة للتوحد في حراك عالمي يقوده صناع المحتوى من مختلف الثقافات والجنسيات، لنشر الخير، وتعزيز قيم العطاء، والتطوع، والتضامن، في سبيل صناعة تغيير حقيقي بشأن القضايا الإنسانية حول العالم وتمكين الأفراد والمجتمعات وبث الأمل للجميع.

وأكدت الحمادي أن إطلاق حملة 1billion acts of Kindness خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع سيضيف زخماً عالمياً أوسع للحملة، لتكون مبادرة تلهم الملايين من صناع المحتوى ومتابعيهم حول العالم، وتحول الأفعال الفردية إلى حراك للتأثير الإيجابي العابر للحدود، حيث يمثل الإطلاق خلال القمة دعوة للجميع للمشاركة، لأن كل عمل مجتمعي مهما كان بسيطاً، يمكن أن يكون بداية لقصة عظيمة من التغيير.

وتطلق حملة "1billion acts of Kindness" (مليار عمل مجتمعي) تحدياً لكافة صناع المحتوى حول العالم لنشر مليار نشاط وعمل مجتمعي مؤثر في المجتمعات في كافة الدول.

وتستثمر الحملة في الزخم المتنامي الذي تشهده قمة المليار متابع، من خلال انطلاقها في النسخة الرابعة 2026 من القمة التي تنجح في كل عام بحشد المؤثرين وصناع المحتوى الهادف من حول العالم، في أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى، حيث شارك في النسخة الثالثة مؤثرون يتابعهم أكثر من 2.3 مليار متابع حول العالم، وتمثل من خلال رصيد النجاحات الذي حققتها خلال 3 نسخ، المنصة الأفضل لحشد الدعم للحملة.