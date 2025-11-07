"دارة آل مكتوم" تشارك في كونغرس المجلس الدولي للأرشيف في برشلونة

شاركت "دارة آل مكتوم"، التي يشرف عليها المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أعمال كونغرس المجلس الدولي للأرشيف الذي عُقد في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي، بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء وممثلي المؤسسات الأرشيفية من مختلف دول العالم.

وشارك وفد "دارة آل مكتوم" في عدد من الاجتماعات والجلسات المتخصصة ضمن فعاليات الكونغرس، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأرشيفية حول العالم، إلى جانب مناقشة أحدث التطورات التقنية في مجالات الأرشفة الرقمية، وإدارة السجلات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حفظ وإدارة المحتوى الأرشيفي.

أحدث الممارسات

وتهدف مشاركة "دارة آل مكتوم" في هذا الحدث العالمي إلى الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في الحفظ الرقمي، والفهرسة، وإدارة الوثائق، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الخبرة المتقدمة في مجال الأرشفة، وتعزيز حضور الدارة في المحافل العالمية كجهة رائدة في توثيق الذاكرة المؤسسية لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم.

كما تأتي هذه المشاركة في إطار دعم جهود الدارة وخططها لبناء أرشيف مستدام وفق المعايير الدولية، وتبادل الخبرات مع الخبراء العالميين في مجالات الأرشفة والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأرشيفي وتعزيز دور الدارة كمصدر معرفي ومرجع رسمي للإرث التاريخي والثقافي لحكام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم.

يذكر أن "دارة آل مكتوم" تُعنى بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول وثائق حكام دبي، وكتبهم وسيرهم الذاتية.

وتتولى الدارة إصدار الكتب والنشرات والمراجع حول الوثائق التاريخية، وتطوير محتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القيادية والمساهمات الإنسانية لحكام إمارة دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمهتمين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.

يشار إلى أن المجلس الدولي للأرشيف هو منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1948، وتُعنى بتعزيز ممارسات الأرشفة على المستوى العالمي، ويضم المجلس في عضويته الأرشيفات الوطنية، والجمعيات المهنية، وأخصائيي الأرشيف من مختلف دول العالم، ويشمل أكثر من 190 دولة ومنطقة.

ويهدف المجلس إلى تطوير إدارة السجلات وحفظ الأرشيفات بشكل فعّال، مع ضمان الوصول إلى المعلومات الموثوقة، وحفظ التراث الثقافي، ودعم البحث التاريخي والعلمي، كما ينظم مؤتمرًا دوليًا كل أربع سنوات يُعد من أبرز الفعاليات المهنية على مستوى العالم.