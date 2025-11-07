Al Bayan
محمد بن زايد: الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره

  • أقر الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031
SAADIYAT ISLAND, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - November 06, 2025: HH Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi, Crown Prince of Ajman (front R), HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (front 2nd R), HH Sheikh Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Crown Prince of Sharjah (front 3rd R) and HH Lt General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, UAE Deputy Prime Minister and Minister of Interior (front L), attend the “National Family Growth Agenda 2031” session, during the UAE Government Annual meetings 2025, at The St Regis Saadiyat. ( Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court ) ---
SAADIYAT ISLAND, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - November 06, 2025: HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (C), takes a note during the “National Family Growth Agenda 2031” session, at the UAE Government Annual meetings 2025, St Regis Saadiyat. ( Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court ) ---
سناء سهيل متحدثة خلال الجلسة
أحمد الصايغ وسلطان النيادي ونورة الغيثي
أبوظبي ــ البيان
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، ونموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع، وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة، فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا، حيث دون سموه أمس: «‏حضرت اليوم، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث أقررنا الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 باعتبارها رؤية استراتيجية طويلة المدى ومرجعية وطنية للتعامل مع هذه القضية الحيوية لحاضرنا ومستقبلنا. الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، ولذلك فإن نموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع.
مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة؛ فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا».