محمد بن زايد: الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره

أبوظبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، ونموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع، وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة، فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا، حيث دون سموه أمس: «‏حضرت اليوم، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث أقررنا الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 باعتبارها رؤية استراتيجية طويلة المدى ومرجعية وطنية للتعامل مع هذه القضية الحيوية لحاضرنا ومستقبلنا. الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، ولذلك فإن نموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة وأولوية ملحة للحفاظ على استدامة المجتمع.

