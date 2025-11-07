منصور بن زايد: الاقتصاد الوطني يتمتع بأسس قوية تمكنه من تجاوز التحديات

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي لعام 2025، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الحكومية السنوية المنعقدة في أبوظبي.

وفي بداية اللقاء أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود المجلس في تعزيز متانة النظام المالي للدولة، وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية.

وقال سموه: «إن الاقتصاد الوطني يتمتع بأسس قوية تمكنه من تجاوز التحديات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والسياسات المتوازنة، والبنية التحتية المالية الراسخة»، مؤكداً سموه أن تعزيز الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، ورفع التنافسية العالمية للإمارات.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كما استعرض التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتأثيراته على الاستقرار المالي في الدولة، والمبادرات التقنية والابتكارية الرامية إلى ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات عالمياً. واطلع المجلس على تقرير الاستقرار المالي المحلي والعالمي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي أظهر متانة النظام المالي ومرونته في مواجهة التحديات العالمية، بالإضافة إلى مستجدات أعمال اللجنة الفنية الاستشارية وفرق العمل التابعة للمجلس، وما حققته من تقدم في تنفيذ مهامها.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس: معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، وعدد من المسؤولين.