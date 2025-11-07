34 قيادياً من الكفاءات الوطنية الشابة يشاركون باجتماعات حكومة الإمارات

شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، مشاركة نخبة من القيادات الحكومية الوطنية الشابة، حرصوا على حضور الجلسات الحوارية، وخلوة البيانات الاقتصادية، وجلسات مساحة نبض الوطن، والتمرين الحكومي المشترك.

ويهدف مسار مشاركة نخبة من القيادات الحكومية الوطنية الشابة إلى تمكينهم في مجال قيادة جهود تحقيق أجندة دولة الإمارات، وتمكين القيادات المشاركة من تبني مبادئ المساهمة في صياغة أهم أولويات الشباب ضمن استراتيجيات العمل الحكومي.

ويضم المسار الذي يشمل كفاءات وطنية شابة من جهات حكومية رائدة، 34 قيادياً حكومياً من 32 جهة، من بينهم 15 مشاركاً من الجهات الاتحادية و19 مشاركاً من الجهات المحلية.

وتمثل القيادات الشابة المشاركة مستويات قيادية في قطاعات حيوية ومستقبلية أساسية، تشمل الطاقة والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتعليم والمجتمع.

وتؤسس مشاركة القيادات الشابة إلى جيل من الشباب لاستلام الراية في المستقبل، وتساهم في تعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل.

نموذج تنموي

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن مشاركة القيادات الوطنية الشابة، تأتي ضمن مساعي دولة الإمارات لترسيخ نموذجها التنموي القائم على الاستثمار في الإنسان، بما يرسخ مكانتها نموذجاً يحتذى به في تمكين الجيل القادم من الحكومات، وقالت معاليها إن مشاركتهم تمثل منصة عملية لتطوير الكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات الحيوية عبر جلسات تفاعلية تعزز مشاركتهم في تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية، وتدعم بناء شراكات مؤثرة بين الشباب ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية.

تعزيز الثقة

من جهته، قدم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، كلمة تحفيزية للقيادات الوطنية الشابة خلال جلسة تفاعلية، أكد فيها أن مشاركة القيادات الوطنية الشابة تسهم في دعم قادة الجهات الحكومية الوطنية لتصميم مستقبل بأيدي الشباب ومواكبة التحديات المتسارعة في عصرنا.

وقال معاليه: «إن تحقيق طموح دولتنا يتطلب قادة يفكرون بشكل استباقي، ويخططون بفعالية، ويعززون الثقة عبر الحدود والقطاعات، وهذه المشاركة تسهم في تطوير قدرات الشباب، وبناء جيل من القادة الذين سيعملون من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً».

رؤية

وقالت مريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص والشراكات بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إن الشباب اليوم يصنعون مستقبل التعليم برؤية تقوم على الإبداع والانتماء، مؤكدة أن الاستثمار في العقول الشابة هو أساس استدامة الريادة التعليمية لدولة الإمارات.

بدوره، أكد محمد المنصوري، نائب مدير إدارة الخدمات القنصلية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الخارجية، أن الشباب الإماراتي يقود مرحلة جديدة من التحول الحكومي بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن جيله يسعى لصناعة حلول مبتكرة تعزز الكفاءة الحكومية وتخدم الإنسان أولاً.

وأوضح الشيخ راشد بن حمدان النعيمي، مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة عجمان، أن شباب الإمارات يمتلكون الشجاعة والمسؤولية ليكونوا قدوة في خدمة الوطن، وحماية مجتمعه، وصون قيمه الأصيلة.



