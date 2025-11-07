غداً.. التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند للقرآن

تستعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لإطلاق التصفيات النهائية لمسابقة «الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم» غداً، بمشاركة إجمالية تبلغ 112 متسابقاً ومتسابقة في مختلف فروع الحفظ، وسط أجواء قرآنية يتجدد فيها التنافس على دروب التلاوة والإتقان.

وتقام تصفيات فئة الذكور من 8 إلى 12 نوفمبر، بواقع 56 متسابقاً موزعين، 11 متسابقاً 8 نوفمبر، و12 متسابقاً 9 نوفمبر، و11 متسابقاً 10 و11 و12 نوفمبر، فيما تنطلق تصفيات الإناث من 15 حتى 19 نوفمبر لـ56 متسابقة.

وأكد إبراهيم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن انطلاق التصفيات النهائية يمثل مرحلة أساسية من مراحل المسابقة التي أرست منذ انطلاقتها نهجاً راسخاً في خدمة كتاب الله وتحفيز أبناء المجتمع على حفظه وإتقان تلاوته.

وقال: «مقبلون على دورة متميزة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمواهب القرآنية، وتعزز مكانة دبي وجهة رائدة في احتضان الفعاليات القرآنية المحلية والدولية. وقد حرصت الدائرة على تهيئة بيئة مثالية للمشاركين ولجان التحكيم بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وشفافية النتائج».

وأشار المنصوري إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس ترسيخ القيم الدينية والتربوية في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الجائزة تواصل أداء رسالتها في رعاية حفظة كتاب الله، وصقل قدراتهم بما يسهم في إعداد جيل واعٍ متمسك بالقيم القرآنية السامية.

وتدعو الدائرة الجمهور الكريم إلى متابعة فعاليات التصفيات النهائية، التي ستقام في قاعة التحكيم الرئيسية في الجائزة والتي سيتم نقلها مباشرة عبر قناة اليوتيوب للدائرة، دعماً لحفاظ القرآن الكريم المشاركين وتشجيعاً لمسيرتهم في حفظ القرآن الكريم.