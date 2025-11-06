مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية

قامت «ديجيتال إكس»، الشركة التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع محاكم دبي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الحلول الرقمية، وإدارة الفعاليات، والخدمات المهنية.

وبحضور المهندس مروان سالم بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، تمّ توقيع المذكرة بين مروان الشحي المدير التنفيذي للعمليات في ديجيتال إكس، وسعادة عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي.

وقال المهندس مروان سالم بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: «تعكس شراكتنا مع محاكم دبي التزامنا المشترك بدفع مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي. ومن خلال توحيد جهودنا في مجالي التكنولوجيا والابتكار، نسعى إلى تقديم حلول تُعزّز الكفاءة والشفافية، وسهولة الوصول ضمن القطاعات القضائية والإدارية».

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع مسيرة الابتكار والكفاءة والتميّز، من خلال مبادرات رقمية متقدمة، بما ينسجم مع رؤية دبي الرامية إلى تمكين منظومة رقمية رائدة، تُسهم في تطوير الخدمات الحكومية، ودعم النمو المستدام.

وقال سعادة عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي: «يسرّنا التعاون مع شركة «ديجيتال إكس»، لتعزيز المنظومة الرقمية لمحاكم دبي، وترسيخ التزامنا بالتميّز القضائي. ويأتي هذا التعاون دعماً لرؤيتنا في تقديم خدمات قضائية مبتكرة وفعّالة وسهلة الوصول، بما يواكب ريادة دبي في مجالات التحول الرقمي والحكومة الذكية».

وتواصل شركة «ديجيتال إكس» توسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية، دعماً للأجندة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات، ومساعيها نحو بناء مستقبل ذكي ومترابط، قائم على التكنولوجيا والابتكار.