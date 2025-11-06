الإمارات تواصل إغاثة الشعب الأفغاني المتضرر من الزلزال

سيرت دولة الإمارات جسراً جوياً إغاثياً عاجلاً لمساعدة الشعب الأفغاني عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال أفغانستان، وأدى إلى أضرار جسيمة في المنازل والمستشفيات والبنية التحتية.

ووصلت اليوم ثالث طائرة إغاثية إماراتية محملة بالمساعدات الإنسانية، ليبلغ إجمالي ما تم إرساله حتى الآن نحو 90 طناً من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء، في وقت تعمل فيه الفرق الإماراتية على شراء مساعدات إضافية من الأسواق المحلية في شمال أفغانستان لتسريع عملية الإغاثة.

ومن المتوقع أن تصل المساعدات إلى أكثر من 200 ألف شخص من المتضررين في المناطق المنكوبة، ضمن الجهود الإنسانية التي تعكس نهج دولة الإمارات في مدّ يد العون إلى الشعوب المتضررة في أوقات الأزمات.

وأشاد الجانب الأفغاني بالمبادرة الإماراتية، مؤكداً أن الإمارات كانت أول دولة وقفت إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه الكارثة الإنسانية، مثمناً المواقف النبيلة والمشرّفة التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.