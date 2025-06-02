مسؤول فلبيني: الإمارات نموذج عالمي في دعم العمالة الوافدة

أكد سعادة هانز ليو كاكداك وكيل وزارة العمال المهاجرين الفلبينية لشؤون التوظيف والرعاية الاجتماعية للعمال في الخارج

أن دولة الإمارات تقدم نموذجا رائدا في مجال حماية حقوق العمال ورعايتهم مثمنا جهود الجهات المختصة في ضمان كرامة ورفاه العاملين.

وقال كاكداك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” : نتطلع إلى مزيد من الشراكات والمبادرات المشتركة التي تعزز التعاون وتعود بالنفع على شعبينا.

وأكد خلال مشاركته في احتفالية الذكرى 127 لاستقلال جمهورية الفلبين "كالايان 2025" في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من المسؤولين وممثلي الجالية الفلبينية،متانة العلاقات الثنائية بين جمهورية الفلبين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في مجال رعاية وحماية العمال المهاجرين.

وشهدت الفعالية التي نظمتها منصة الإمارات تحب الفلبين بالتعاون مع شرطة دبي حضورا جماهيريا واسعا من أبناء الجالية الفلبينية المقيمة في الدولة في أجواء احتفالية تعكس عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الصديقين.

وقال:نحن سعداء بوجودنا في دولة الإمارات ونؤكد أن العلاقات بين بلدينا وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ..ونحن في وزارة العمال المهاجرين نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة العمال الفلبينيين المقيمين في دولة الإمارات.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للجالية الفلبينية، مؤكدا أن المناسبة تمثل فرصة لتأكيد الشراكة الوثيقة ومواصلة الحوار حول سبل الارتقاء بواقع العمال المهاجرين.