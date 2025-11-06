هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم مبادرة "تمكين العقول" بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها لمبادرة "تمكين العقول" التي أطلقها نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تأهيل وتمكين أعضاء النادي من أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في المهارات الرقمية والتقنية.

وتشمل مبادرة "تمكين العقول" إنشاء غرفة حاسوب ذكية مجهزة بأحدث تقنيات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي داخل مقر النادي، لتزويد المستفيدين بالمعارف والقدرات التي تمكنهم من الاندماج بفاعلية في المجتمع وسوق العمل الرقمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بدمج وتمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على العيش باستقلالية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الوطن، ومنحهم فرصاً متكافئة للتميز والإبداع. ونحرص على توطيد شراكتنا الاستراتيجية مع نادي دبي لأصحاب الهمم، ومواصلة إطلاق المبادرات والبرامج الملهمة التي أثبتت عبر السنوات دورها المؤثر في إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم."

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نعمل بالتعاون مع شركائنا على تزويد أصحاب الهمم بأحدث التقنيات والممارسات التي من شأنها توسيع آفاق دمجهم ومشاركتهم المجتمعية الفاعلة، وتتيح لهم إطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، وتشجيعهم على التعلم المستمر، بما يمكّنهم من الاندماج في المجتمع، والانخراط بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع."