أنور قرقاش: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تتبنى مفهوم الاستقلال الاستراتيجي عبر مد جسور التعاون مع مختلف الدول

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤدي دوراً مؤثراً إقليماً ودولياً، من خلال قدرتها على التعامل الواقعي والمرن مع المستجدات العالمية.

وقال معاليه: «سنعزز من مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الذي يؤمن به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال مد جسور التعاون مع مختلف الدول والعمل بشكل جماعي ضمن شراكات مع الدول الصديقة».

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تسهم بشكل فعال في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتبذل جهوداً كبيرة لدعم التنمية المستدامة للمجتمعات، كما تعمل على ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش باعتبارها مكوناً أصيلاً للهوية الإماراتية. وأوضح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها مؤثراً رئيسياً في صياغة الحلول الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية الملحة.

كما أكد معاليه أن دولة الإمارات تمضي برؤية قيادتها الحكيمة نحو مراحل جديدة من الإنجاز، على المستويين المحلي والعالمي، حيث تنعم دولة الإمارات بقيادة رشيدة، ورؤية واضحة، وشعب طموح، وموقع جيوسياسي فريد، ما يجعلها مؤهلة لتكون محوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق هذا الحضور الدولي من خلال اعتمادها علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.