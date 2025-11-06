سلطان الجابر: برؤية القيادة.. الإمارات تتقدم بثبات للتحول إلى مركز للصناعات المستقبلية

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تعمل برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الاحتياجات الأساسية، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز منظومة الجودة والمقاييس، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المستثمرين في القطاع الصناعي.

وأشار معاليه إلى إنجازات عدة حققتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ تأسيسها قبل أربعة أعوام، حيث ارتفعت مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني بنسبة 62 % إلى 190 مليار درهم، وزادت قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 68 % إلى 197 مليار درهم.

وأشار معاليه إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة ومن خلال المزايا التي توفرها الإمارات، وأهمها البنية التشريعية والتنظيمية والقوانين الداعمة لنمو القطاع الصناعي، والتي تحمي المستثمرين وقطاع المال والأعمال، وكذلك بفضل الشراكة الفعلية والتعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمستثمرين.

وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «من خلال برنامج المحتوى الوطني (ICV)، ركزنا على إعادة توجيه أكبر قيمة ممكنة من الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني، ونجحنا في مضاعفة قيمة الإنفاق إلى 110 مليارات درهم في عام 2024، بنمو وصل إلى 244% مقارنة بعام 2020، وارتفع عدد المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص إلى 22 ألف إماراتي بنسبة نمو بلغت 260 %».

ونوه معاليه بأن الوزارة تحقق نجاحاتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مثل «أدنوك»، التي أسهمت في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، كما خصصت 90 مليار درهم لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع شركات عالمية رائدة، كما تطرق معاليه إلى شركاء آخرين مثل شركة «تعزيز» التي استثمرت أكثر من 30 مليار درهم في الصناعات الكيميائية والتحويلية، ومجمع الرويس الصناعي الذي ينتج أكثر من 5 ملايين طن من البوليمرات سنوياً، يتم تصديرها إلى 50 دولة.

وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، أوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن الوزارة أطلقت في مايو 2022 الشراكة الصناعية التكاملية بالتعاون مع البحرين، والأردن ومصر، وقطر، وتركيا، والمغرب والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة عبر توحيد الجهود لبناء سلاسل قيمة صناعية مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه: «أعلنا من خلال هذه الشراكة عن مشاريع مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار في قطاعات حيوية، مثل الكيماويات والمعادن والصناعات الدوائية». ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية تقدمت من خلالها خمس مراتب في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، ووصلت إلى المرتبة 27 عالمياً والأولى عربياً، وإلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة، معتبراً أن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق من دون المنظومة المتطورة للمواصفات والمقاييس والمطابقة الإماراتية، والتي تمثل اليوم أساس ثقة العالم في جودة المنتجات والصناعات الإماراتية، وتم من خلالها اعتماد أكثر من 28 ألف مواصفة وطنية، و120 مختبراً وفق أفضل الممارسات الدولية.