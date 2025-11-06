عبدالله بن طوق: الإمارات الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال

أوضح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ صدارتها في المؤشرات الدولية، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 -2025، كما تصدرت في العام 2025 صفقات رأس المال الجريء في المنطقة وفق تقرير «ماغنيت» (منصة البيانات المتخصصة في رأس المال الجريء)، والمركز الخامس وفق تقرير التنافسية العالمية 2025، والمركز الـ11 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية، كما جاءت 32 شركة من دولة الإمارات ضمن القائمة السنوية لمجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025.

ولفت معاليه إلى أن عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية في الدولة حتى نهاية سبتمبر 2025 بلغ 402.311 علامة، كما تم تسجيل 19.957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بـ 8.711 علامة تجارية في النصف الأول من العام 2024.

وأشار معاليه إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعاً في إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية لتصل إلى 33.874 طلباً مقارنة بـ 31.288 طلباً في عام 2023، كما تضاعف عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام ذاته ليصل إلى 31.535 علامة مقارنة بـ 16.712 علامة في عام 2023.

وفي ما يتعلق بالمصنفات الفكرية، بلغ عدد المصنفات المسجلة خلال عام 2024، 2.763 مصنفاً مقارنة بـ 2.143 في عام 2023، كما أظهرت المؤشرات الحديثة نمواً متزايداً في قطاع الملكية الصناعية بالدولة، حيث ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في عام 2024 إلى 3.622 طلباً، مقارنة بـ3.415 في عام 2023.

وذكر معالي عبدالله بن طوق المري، أن المنشآت الفندقية في الدولة استقبلت خلال أول ستة أشهر من العام الجاري أكثر من 16.1 مليون نزيل بنمو قدره 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي إلى 56 مليون ليلة بنسبة نمو 7.3%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.5 ليالٍ، مع وجود 1243 منشأة فندقية في الدولة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.

نمو

كما ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 26.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو 6.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل الإشغال في القطاع الفندقي 80.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.

وزادت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2024 لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023.