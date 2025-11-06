اتفاقية لتعزيز ممارسات السلامة من الحرائق والاستجابة للطوارئ

وقعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز ممارسات السلامة من الحرائق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في موقع الشركة بالمنطقة الصناعية في الطويلة. وتؤسس الاتفاقية إطاراً للتعاون في مجالات التدريب المشترك، وتبادل المعرفة الفنية، وتبني أحدث معايير الوقاية ومكافحة الحرائق.

وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والصناعي. وأوضح العقيد د. فيصل حسن القحطاني، مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة، أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها مع جهة صناعية رائدة في إمارة أبوظبي. وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم «تُعد السلامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية، وقد جعلناها ركيزة أساسية في عملياتنا منذ عقود».