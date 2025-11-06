3665 مشاركاً في فعاليات «ملتقى الطوار المجتمعي» بدبي

برعاية وزارة الداخلية نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة القصيص، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف الدوائر الحكومية والخاصة، فعاليات «ملتقى الطوار المجتمعي»، للجالية الهندية، وتضمن تنفيذ مجموعة من المحاضرات التوعوية والأنشطة الترفيهية للقاطنين في منطقة الطوار.

وشهد الملتقى، الذي نُظمت فعالياته في ملاعب كرة القدم بمدرسة ستار إنترناشيونال، بابيترا مجومدر، القنصل الهندي، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وبحضور 3665 شخصاً من أسر الجالية الهندية.

وأكد المقدم راشد محمد سالم، مدير مركز شرطة القصيص، أن الملتقى يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف الجاليات في إمارة دبي، وتعريفهم بالخدمات الشرطية، وتقديم التوعية الأمنية، بما ينعكس على الهدف الإستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأكدت فاطمة بوحجير أن تنفيذ فعاليات الملتقى يأتي ضمن مبادرات المجلس في العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين، مبينة أن المُلتقى تضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية حول أضرار المخدرات، وأهمية التواصل مع الصحبة الصالحة، وحقوق العمال، والتوعية المرورية.