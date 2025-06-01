"أوقاف دبي" تسجل أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا الجديد

سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا لفاعلة خير أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير والبر والأوقاف.

وتم تسجيل الوصية بالتعاون والتنسيق مع محاكم دبي وفق قانون المؤسسة رقم 17 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي تضمن العديد من المزايا للمقيمين والجاليات من جميع الطوائف والمواطنين من الإمارات كافة ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لإدارتها واستثمارها لمصلحة الورثة أو القصر ومن في حكمهم في "سجل الوصايا" لدى "أوقاف دبي" تقيّد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.

وثمن سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مبادرة فاعلة الخير التي أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير ودعم مستهدفات الوقف الإنسانية وسجّلت المؤسسة الوصية في سجل الوصايا بالتنسيق مع محاكم دبي مع التأكيد على التزام المؤسسة بإدارة وتنفيذ الوصايا والمحافظة عليها وتقديم النصح والمشورة لمن يتولى تنفيذ الوصية في حال تم تعيينه.

وأضاف المطوع أن سجل الوصايا يشمل جميع شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الديانات داخل دبي وذلك وفق الأحكام والتشريعات السارية في الإمارة، لافتا إلى أن القانون منحهم فرصة وضع أموالهم واستثمارها في جهة حكومية أمينة على أموال أولادهم القصر والبالغين فضلا عن إدارة وتنفيذ الوصايا الموجهة لعموم الخير التي لم يعين فيها وصي.