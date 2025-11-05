الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تناقش أجندة محورها المواطن وجودة الحياة

برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت في أبوظبي أمس أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها السابعة، بحضور 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، لمناقشة أجندة وطنية نوعية وثرية محورها المواطن وجودة الحياة.

وشهد اليوم الأول التحضيري للاجتماعات خلوة البيانات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق التكامل في هذا المجال المؤثر في صناعة القرار وتطوير مختلف القطاعات، وضمان جودة البيانات ودقتها وموثوقيتها وشموليتها، ما يعزز سرعة وكفاءة توظيفها في التخطيط وصياغة السياسات العامة ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تنظيم، أول تمرين حكومي مشترك لتعزيز تكامل الأدوار وتنسيق الجهود المشتركة أثناء الاستجابة للأزمات والكوارث.

وتضم الأجندة اجتماعات استثنائية للمجلس الوزاري للتنمية و5 مجالس تنفيذية، وحواراً موسعاً بين القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي، الذي يمثل حواراً إعلامياً مفتوحاً لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات والإنجازات الحكومية في ملفات حيوية ومهمة للدولة. وتضم الأجندة 40 جلسة رئيسية وإحاطة وطنية حول أبرز المستجدات والتطورات في أهم الملفات ضمن الأولويات الوطنية، إلى جانب الملفات التي تمثل صوت المواطن، وقضايا الإسكان والصحة والتعليم.