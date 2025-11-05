جامعة محمد بن زايد للعلوم تبحث المبادرات ومشروعات التطوير

عقد المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اجتماعه العاشر، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس العلمي الأعلى للجامعة، وبحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، وذلك بمقر الجامعة في أبوظبي، حيث اطلع المجلس على أبرز المبادرات الأكاديمية والمشروعات التطويرية التي نفذت خلال الفترة الماضية، وبحث سبل تعزيز مسيرة الجامعة المستقبلية وبرامجها في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

ورحب معالي الشيخ عبدالله بن بيه بأعضاء المجلس، مثمناً جهود الجامعة خلال الأشهر الماضية وما حققته من إنجازات نوعية في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الريادة المعرفية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض معالي الشيخ عبدالله بن بيه عدداً من المبادرات الرائدة التي تنسجم مع رؤية الجامعة الاستراتيجية، من أبرزها «دبلوم حمدان بن زايد لقيادة العمل الإنساني المستدام»، الذي يهدف إلى إعداد كوادر قيادية مؤهلة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، ويرسخ مكانة الإمارات في هذا الميدان الحيوي من خلال التكامل بين الخبرة الأكاديمية والتجربة الميدانية.

كما ناقش المجلس التحضير لمؤتمر «الفلسفة والمعتقد والعلم والمعقولية» المزمع عقده في باريس، والذي يعكس حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الدولية ومد جسور الحوار بين الدين والعلم والعقل.

وفي ختام الاجتماع أكد المجلس على مكانته بوصفه بيت الخبرة ومركز التفكير والاقتراح في الجامعة، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، وداعياً إلى مواصلة العمل لترسيخ ريادتها الأكاديمية، وتعزيز أثرها العلمي والمجتمعي في نشر قيم التسامح والعقلانية والإنسانية التي تقوم عليها رسالة الجامعة.