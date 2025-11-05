الإمارات لعلوم الاستمطار يستعرض في اليابان مشاريعه البحثية

شارك برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في ندوة «الهدف الثامن لمبادرة مونشوت» التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو من 30 حتى 31 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأرصاد الجوية، والهندسة، والعلوم الرياضية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك بهدف مناقشة أساليب وتقنيات جديدة للحد من آثار الظواهر الجوية المتطرفة.

وألقت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، كلمة رئيسة في اليوم الثاني من الندوة، استعرضت خلالها رؤية البرنامج، وجهوده البحثية الحالية، وتوجهاته المستقبلية.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومدير عام المركز الوطني للأرصاد: «تأتي مشاركة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في منصات دولية بارزة مثل ندوة «الهدف الثامن لمبادرة مونشوت» من منطلق التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار العلمي والإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للمخاطر المناخية».