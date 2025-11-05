قائد شرطة عجمان يشيد بجهود إدارة الاستراتيجية

تفقّد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، يرافقه العميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وذلك ضمن البرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي، الهادف إلى الاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وكان في استقباله المقدم محمد بن هزيم السويدي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من ضباط الإدارة، واطلع خلال الجولة على أقسام الإدارة، حيث تفقد قسم التخطيط الاستراتيجي، كما تفقد وحدة الشراكة وفرع الشكاوى والمقترحات، واطلع على آلية العمل فيها وإجراءات النظام الإلكتروني للشكاوى والمقترحات، إضافة إلى متابعة المؤشرات المرتبطة بجودة الأداء المؤسسي.

وأثنى على الجهود الجبارة التي تبذلها إدارة الاستراتيجية في مجال التميز وتحقيق الريادة العالمية، والتي أهلتها للفوز بعدد من الجوائز المحلية والعالمية، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزام الإدارة بمعايير الجودة والتميز المؤسسي، ويجسد رؤية شرطة عجمان في الريادة الأمنية والمجتمعية.